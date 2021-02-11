美：年輕人打mRNA後心臟炎症 較預期多 CDC立案查風險 強調個案比例低

逾半個案低於24歲

美國授權使用的兩款mRNA疫苗分別為BioNTech-輝瑞（下稱BioNTech）與莫德納，至今全國逾1.3億人完成接種上述其中一款疫苗。當局自5月10日開放予年滿12歲至15歲青少年接種BioNTech，迄5月31日也有逾13萬人接種了第一劑。不過自4月起，CDC陸續收到接種者出現心臟炎症報告。

CDC周四表示，按衛生部「疫苗不良事件報告系統」（VAERS）截至5月31日的數據，確認有789宗心肌炎（myocarditis）或心包炎（pericarditis）個案，患者皆接種了mRNA疫苗，其中在接種第一劑後發病的有216宗，接種第二劑後出現的另有573宗。30歲以下患者共475人，男性佔近八成，當中12至24歲群組佔277人，相當於總個案的52.5%，而這年齡群組佔總接種比例只有8.8%。按照普通人口比例計算，當局原本預計這群組不多於103宗個案。

CDC：大多康復 少數入院

不過，CDC強調，大部分患者都已康復，只有少數要入院。迄5月31日，有81%完全康復，15人留院，3人在深切治療部留醫。CDC表示，美國的數據跟以色列接種人口早前發表的報告相符。

下周開會研究數據

周四參與CDC會議的專家邁斯納（Cody Meissner）對年輕接種者出現的心臟毛病表示「憂慮」，擔心會導致肌肉組織疤痕或心律失常。這名兒科教授說：「雖然不大可能，但我們不知道。所以，在我們開始為以百萬計青少年與兒童接種疫苗前，先找出後果殊為重要。」會上有討論給6個月大及以上兒童接種問題。FDA高級顧問奧菲特（Paul Offit）表示，兒童不該被排擠於接種計劃以外。新冠病毒疫情大流行以來，美國有近400萬兒童確診，累計300兒童病死。

CDC表示，他們下周五（18日）將召開「免疫實踐諮詢委員會」會議，進一步衡量證據，以評估接種mRNA新冠疫苗後可能患有心肌炎的風險，尤其對於青少年、年輕的成年人。輝瑞與莫德納均表示在與有關方面合作研究問題之中。

（彭博社/路透社/CNBC）

（新冠疫情）