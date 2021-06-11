美百萬劑強生疫苗瀕過期 強生研延保存期

多州接種量未達分配量一半

美國有線新聞網絡（CNN）引述美國疾病控制及預防中心（CDC）數據指出，2140萬劑發送給全美各地的強生疫苗中，有近1100萬劑尚未使用。聯邦政府按州份人口分配疫苗，CDC數據顯示很多州份使用的強生疫苗，未及獲分配的一半。加州、得州和佛州整體獲得最多強生疫苗，逾四分一未使用的疫苗正來自這3州份。強生疫苗只需施打一針， 但因血栓疑慮影響民眾接種率。

俄亥俄州長迪萬（Mike DeWine）本周稱，當地有約20萬劑未使用的強生疫苗在本月底到期，呼籲民眾盡快接種，稱強生疫苗安全有效。他表示，無法和其他州份或外國分享這批疫苗。

強生周二在聲明中稱，正作疫苗穩定測試，希望能延長疫苗儲存時間。強生疫苗在一般雪櫃溫度可存放3個月，若以更低溫冷凍，可存放更久。強生公司總裁戈爾斯基（Alex Gorsky）周三（9日）稱，他們正與聯邦及地方政府合作，確保以最佳方法使用疫苗。國立過敏與傳染病研究院（​NIAID）總監福奇周三向CNN表示，食品及藥物管理局（FDA）正研究能否延長疫苗保存期限、能否在美國或其他地方恰當地使用它們。

星澳商談「旅遊氣泡」

另外，新加坡總理李顯龍及澳洲總理莫里森昨在新加坡總統府會面，兩人會後宣布合作建立航空旅遊氣泡。李顯龍指兩人討論如何在雙方準備好時，安全有序地恢復雙向旅行，並表示有需要為這種外遊方式準備所需的設施及程序，由互相認可疫苗證書開始。莫里森指雙方仍需時才可開放旅遊氣泡，兩國正合作建立有關系統。兩人亦期望在澳洲留學的新加坡學生能首先藉此方式出行。

（CNN/NBC/路透社/海峽時報）

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