不同於西方國家外長都是政府其一最重要的內閣職位，中國外長級別上相對低。以阿拉斯加會談為例，美方代表以國務卿（外長）布林肯地位要高於白宮國安顧問蘇利文，但中方代表以中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，級別高於外長王毅。楊、王雖皆屬副國級幹部，但中國是中共領導政府，楊是政治局委員（黨職），地位高於王的國務委員（政府職位）。這點跟防長情况類似，據報美國防長指定的對口單位中央軍委副主席許其亮是政治局委員，但中國防長魏鳳和只是國務委員。

副國級幹部與更高級的正國級幹部組成「黨和國家領導人」，現任正國級幹部目前只有中共中央政治局7名常委再加國家副主席王歧山。

美國則是由副總統及15名聯邦行政部門的首長組成內閣，次序上以副總統為首，然後按部門成立先後排行，依次是國務卿、財長、防長和司法部長等，但總統可另外指定額外官員提升到內閣級別，例如戴琪任職的貿易代表通常都屬內閣級別，但總統氣候問題特使克里則是拜登特別指定。

白宮國安顧問未必具內閣級別地位，影響力往往視乎總統取向。像尼克遜時代，基辛格擔任國安顧問時被視為影響力更勝國務卿羅傑斯，而現屆布林肯和蘇利文都是拜登核心幕僚出身，但跟拜登共事更長時間的布林肯被認為地位更勝一籌。

（世局解碼）