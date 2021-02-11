素姬遭加控貪污可囚15年 軍政府指收468萬賄款7塊金

軍方委員會的新聞稿指出，素姬涉收受賄款，多名前官員也面對類似的貪污及賄賂控罪。官媒《緬甸環球新光報》周四引述反貪腐委員會調查報道，素姬非法收受了仰光前地區首長60萬美元現金及11公斤黃金，並濫用其權力在仰光北部租用一塊1.86英畝（約7527平方米）土地開設杜慶芝基金會（Daw Khin Kyi Foundation）總部，以及在內比都申請土地興建杜慶芝基金會園藝學校。素姬在杜慶芝基金會擔任主席。反貪腐委員會表示，素姬濫用職權，未經合法程序以低價租用土地，因此被控違反《反貪腐法》第55條。據緬甸審計署初步估計，政府因此損失190億緬元（約8930萬港元）。

新加控的貪污罪是素姬迄今被起訴的最嚴重一項，一旦罪成可判囚15年，此前她被控最嚴重的違反國家機密法，最高判監14年。素姬的代表律師欽貌梳（Khin Maung Zaw）批評貪污控罪荒謬，目的是要破壞素姬名聲，令她退出政壇，估計她因貪污和機密罪會被判囚一段長時間。欽貌梳又稱，即使緬甸將來再舉行大選，全民盟亦可能不獲准參選。軍政府曾稱在兩年內會舉行大選，但警告會解散全民盟。

律師斥抹黑逼退出政壇

素姬至今共被控7宗罪，最快下周展開兩場審訊，聽取目擊者證供。她被控去年競選期間違反防疫限制及非法進口對講機的案件，下周一（14日）起在內比都審理，而她與總統溫敏及一名全民盟高層被控的煽動叛亂罪，則定於下周二開審。素姬否認所有控罪。

（法新社/BBC/緬甸環球新光報）