肉類加工巨擘認付黑客8580萬元Bitcoin

諾蓋拉周三接受《華爾街日報》訪問，稱向罪犯付贖金是一件痛苦的事，但公司為了客戶作出正確決定，他稱贖金是在大部分廠房重新啟動和運作後支付。諾蓋拉表示，JBS對所有加密資料均有二次備份，公司利用這備份系統恢復了廠房運作，但為保險計而向黑客付贖。諾蓋拉又透露，JBS的外部顧問與黑客就贖金談判，並在過程中向聯邦執法人員通報情况。

本已重啓運作 為保險仍交贖金

黑客勒索攻擊令JBS美國和加拿大多家廠房停工，威脅肉類供應鏈及進一步推高肉價，但廠房恢復運作速度較預期快。JBS的美國家禽加工企業Pilgrim's Pride Corp亦受到黑客攻擊影響。

路透社等傳媒上周引述消息報道，涉事黑客是跟俄羅斯有關的黑客團體REvil（又名為Sodinokibi）。

JBS周三的聲明稱第三方調查仍在繼續，尚未有最終判斷，初步調查顯示公司、客戶及僱員的資料沒有外泄。

（華爾街日報/路透社）