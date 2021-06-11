諾獎得主改口風 不肯定新冠病毒屬人為

《原子科學家公報》5月5日的一篇文章提出，新冠病毒出現弗林蛋白酶切割位點（furin cleavage site）非常不尋常，不太可能自然發生，再引述巴爾的摩說：「當我首次看到病毒序列的弗林蛋白酶切割位點及其精胺酸密碼子（arginine codons），我就跟妻子說這是病毒源頭的確鑿證據，這些特徵對新冠病毒源於自然的想法構成有力挑戰。」他憑在腫瘤病毒與細胞遺傳物質之間相互作用方面的發現，在1975年與另外兩人榮獲諾貝爾獎。

其言論被解讀成支持「實驗室泄漏論」的理據，獲多次轉載。因應巴爾的摩的知名度，加上《華爾街日報》同月報道，3名武漢病毒研究所研究員前年11月感不適並需要住院，症狀與新冠肺炎或季節性流感相似，種種因素重燃美國輿論對實驗室泄漏論的關注，促使總統拜登5月26日下令情報機構徹查新冠病毒來源。拜登當時稱華府18個情報機構中兩個傾向相信源頭來自動物，一個傾向認為與實驗室有關，但都只有低或中等程度信心。

「確鑿證據」之說言過其實

有其他病毒學家反駁文章的主張，指新冠病毒出現弗林蛋白酶切割位點並不異常，其他類似病毒亦曾發現這種位點，而且科學家已確認其出現的自然機制。《洛杉磯時報》周二的文章指出 ，巴爾的摩透過電郵承認「確鑿證據」言過其實（overstated），應軟化該字眼，他不認為這能證明弗林蛋白酶切割位點的起源，又指很難確定序列是自然產生抑或經過分子篡改，他不會排除兩種可能。

需仔細考慮其他可能性

另一個受關注的新冠病毒特徵是編碼精胺酸的密碼子「CGG」，巴爾的摩認為病毒通常不會有這個特定編碼。惟在《自然》期刊周二的文章，加州斯克里普斯研究所病毒學家安德森（Kristian Andersen）指，SARS病毒亦有這個特徵。巴爾的摩回覆《自然》時稱，安德森提出新冠病毒是自然進化而成可能正確，但「仍有其他可能性需被仔細考慮，這就是我想說的」。

今年3月，世衛發表與中國科學家共同撰寫的新冠溯源報告，稱病毒從實驗室泄漏的說法「極不可能」，而是「非常可能」通過中間動物宿主從蝙蝠傳播給人類。中國外交部發言人汪文斌昨在北京例行記者會上，再指摘美國一些政客和媒體大肆炒作「實驗室泄漏」論，與當年美國渲染「伊拉克擁有大規模殺傷力武器」的手法如出一轍。

（洛杉磯時報/衛報/自然）