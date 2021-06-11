俄裁反對派屬「極端主義」 被視向拜登示強

【明報專訊】俄羅斯法院周三（9日）裁定，將反對派領袖納瓦爾尼的組織列為「極端主義組織」，其成員將被禁止參選，繼續活動亦可能面臨監禁，納瓦爾尼及其盟友否認指控，質疑當局是在9月國會選舉前打壓反對派。隨着俄國總統普京和美國總統拜登下周三（16日）將舉行峰會，裁決被視為是向拜登傳達俄國內政不容討論的信息。拜登周三抵達英國後向當地美軍發表講話，稱希望與俄建立穩定且可預料的關係，但警告若俄國從事有害活動，美國會作出有力回應。
宣示俄國內政不容討論
今次受影響的包括納瓦爾尼創辦的反貪腐基金會（FBK）及其政治網絡，前者多次發布指控俄國高官貪污的調查，後者在數十個城市設有辦事處，但在4月起等待裁決期間已暫停運作。檢方指控這些組織「以自由口號為幌子，製造破壞社會及政治局勢穩定的條件」。聆訊閉門舉行，FBK法律團隊表明會提出上訴。這些組織被列為「極端主義組織」後，會被禁止在俄國境內活動，其員工亦面臨入獄風險。普京剛在上周簽署新法，禁止極端主義組織的成員或支持者參加選舉，任何人向這類組織捐款或分享他們製作的內容都有可能被起訴，最高可被判監6年。
美國國務院譴責今次裁決，稱等同「將俄國為數不多的獨立政治運動刑事化」。