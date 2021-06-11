G7峰會劍指中俄 京：拉幫結派沒出路 彭博：公報草案籲再查新冠源頭 關注強迫勞動

美國總統拜登周三（9日）展開訪歐的8天行程。他乘坐專機周三抵達英國米爾登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）後，向駐當地美軍發言說：「我們必須結束新冠病毒的威脅，不僅在美國國內，在所有地方我們都正在這麼做。」拜登周四與英國首相約翰遜會晤，預料兩人將簽署新版的《大西洋憲章》（Atlantic Charter），當中提及當今世界面對新冠疫情、環境污染等的威脅，亦會尋求盡快重啟兩國的旅行限制。

草案指G7承諾捐10億劑疫苗

G7峰會召開前夕，各國官員正在擬定一份文件，說明在2022年12月前終結疫情的計劃。彭博社披露的公報草案顯示，G7承諾明年最少提供10 億劑新冠疫苗，協助全球80%成年人口接種。彭博報道稱，G7會呼籲世衛對新冠病毒源頭展開全新和透明的調查。近日拜登政府要求情報單位重新徹查新冠疫情源頭，再度掀起病毒是否從武漢實驗室外泄的討論。中方多番否認這個說法，批評美國炒作和「有罪推定」諉過中國。

公報草案亦提到G7承諾更積極應對全球供應鏈中的強迫勞動問題，包括太陽能和服裝行業，以及政府資助的強迫少數族裔勞動問題。儘管沒有直接點名中國，但西方國家此前多次批評中國對新疆維吾爾族穆斯林的對待方式；中方亦多次澄清和否認。

中俄問題預計是G7峰會焦點之一。公報草案也呼籲俄羅斯追查境內的網絡犯罪組織，這些組織涉發動勒索軟件攻擊、使用虛擬貨幣洗錢等事件。

抗疫外交是另一受關注議題。《華爾街日報》引述知情人士透露，拜登政府計劃向全球地區捐贈由美國輝瑞藥廠與德國BioNTech公司生產的5億劑新冠疫苗。白宮疫情協調員齊茨（Jeff Zients）及團隊在過去4周就購買BioNTech-輝瑞疫苗的交易作談判，這批疫苗將通過「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）捐贈給92個低收入國家及非洲聯盟。《紐約時報》也引述消息人士報道，白宮將於未來一年向100國捐贈5億劑疫苗。《紐約時報》報道，美國正嘗試強調成功抗疫，尤其在接種疫苗方面，並以此作為外交手段。

美歐峰會料組科技聯盟應對中國

另外，美國-歐盟峰會下周二（15日）在比利時布魯塞爾舉行。Politico周三（9日）報道，美國和歐盟將結成科技聯盟，應對中國崛起。消息人士透露拜登和歐盟委員會主席馮德萊恩計劃本月15日在布魯塞爾會晤時，宣布該項目細節，報道指中國近年躋身科技大國行列，推動美國和歐盟在科技和數碼貿易方面加強合作。雙方屆時將宣布設立一個「歐盟-美國貿易和技術委員會（TTC）」，料華盛頓和布魯塞爾會交代如何合作，推動新興技術的聯合標準，並承諾加強監管現時由少數科技巨頭主導的數碼產業。新聯盟旨在解決錯綜複雜、多數由中國經營的技術供應鏈，以及對數碼項目投資的問題，旨與其他志同道合的國家合作，包括澳洲和日本、世界貿易組等國際機構。

（彭博社/華爾街日報/紐約時報/路透社/Politico）