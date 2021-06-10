尼加拉瓜引「國安法」拘欲參選反對派

指勾結外國勢力製造不穩

75歲總統奧爾特加（Daniel Ortega，圖）自2007年起就任總統，預計將於今年11月舉行的大選爭取第4個任期。繼克魯茲（Arturo Cruz）和克里斯蒂安娜查莫羅（Cristiana Chamorro）後，警方周二拘捕44歲學者兼商人馬拉迪亞加（Felix Maradiaga ）和胡安查莫羅（Juan Sebastian Chamorro，克里斯蒂安娜的堂弟）。警方提出同樣的拘留原因：涉嫌與海外勢力合作，收受資金以實行「恐怖主義和製造不穩定行為」，破壞國家獨立、主權和自主，又指兩人請求外國干預國家內部事務和軍事介入。

67歲的記者克里斯蒂安娜查莫羅，在宣布參選後就被軟禁在家。她的母親查莫羅夫人1990年擊敗奧爾特加成為總統，是美洲歷來首名民選的女性國家領袖，克里斯蒂安娜查莫羅民望高企，被視為是最有望擊敗奧爾特加的反對派領袖。

美國國務院周二形容奧爾特加是「獨裁者」。包括「美洲國家組織」旗下機構「美洲人權委員會」和聯合國人權事務高級專員辦事處均指摘奧爾特加政府對反對派揑造指控。

（路透社/BBC）