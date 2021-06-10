獨媒ProPublica引機密稅務資料報道 秘件揭美富豪超低繳稅率

部分富豪有年份未付分毫

ProPublica稱取得一批涉及數千人涵蓋逾15年的稅務資料；報道未有交代資料來源，指不清楚消息人士身分，未知文件是否直接來自國稅局，抑或黑客入侵得來。報道稱富豪如亞馬遜創辦人貝索斯、Tesla創辦人馬斯克等，受惠於稅務法例的漏洞，讓他們得以減少甚至消除其納稅義務。報道舉例指富豪累積的財富如公司股份、物業及其他投資，並不算作應課稅收入，直至它們被賣出為止。

報道指「股神」巴菲特在2014至2018年僅繳交2370萬美元（約1.8億港元）稅款，但同期其財富增加了243億美元（約1895億港元）；知名投資者索羅斯則連續3年未付過所得稅。亞馬遜的股價在2007年增加了1倍，但創辦人貝索斯當年卻未需要付所得稅。至於馬斯克在2015年僅付6.8萬美元所得稅，2017年僅付6.5萬美元，到2018年甚至不需繳付所得稅；2014至18年間他的實際繳付稅率為3.27%。

美國最高的所得稅稅率為37%。ProPublica報道指美國最富有的25人的財富截至2018年底達到1.1萬億美元（約8.58萬億港元），這相當於1430萬名普通美國支薪階層的財富總和。這25名富豪在2018年繳交19億美元（約148億港元），至於一般美國打工仔則繳交了1430億美元（1.1萬億港元）稅款。

納稅人資料機密 國稅局查流出

納稅人資料屬機密。國家稅務局長雷蒂格（Charles Rettig）周二表示，已展開內部及外部調查，之後或有起訴行動。參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）表示關注納稅人資料的保安問題，但亦強調今次被公開的資料顯示有需要改寫稅務法例。

（ProPublica/紐約時報/華爾街日報/中央社/Gizmodo）