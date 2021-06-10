抗疫出色 奧克蘭膺最宜居城市

大阪居次 8亞太城市躋身十大

報告分析全球140座城市就逾30個項目來評分，當中分為穩定性、醫療保健、文化及環境、教育和基建5個範疇。EIU去年未有公布排名報告，而奧克蘭在2019年的報告中排第12，今次躍升榜首；當地上一次打入十大則是2017年的第8位。新西蘭首都惠靈頓今年亦打入十大排第4。EIU的聲明指出，新西蘭的嚴格封城措施，讓其社會得以很快重開，讓奧克蘭和惠靈頓等城市的居民享受疫情前般的生活。今年十大宜居城市有8個位於亞太區，日本大阪和澳洲阿德萊德緊接奧克蘭排名第2及3。

至於2018及19年均列榜首的維也納，今年則大跌至第12位。EIU指出，新冠疫情嚴重打擊多地的宜居程度：「全球城市現在都較疫情前不宜居，我們看到歐洲受到的打擊尤其嚴重。」報告指出很多歐洲及加拿大城市的排名都大跌，這些地方都為應對第二波疫情而限制文化和體育活動，又關閉學校和餐廳，因此影響歐洲城市在「文化及環境」範疇的得分。

疫情未緩 歐洲城市排名大跌

跌幅最大的是由第13變第47的德國城市漢堡；排名跌幅最多的10座城市中，有8座是歐洲城市。美國城市中排名最高的是第14位、位於夏威夷的檀香山，當地同樣受惠於地理因素及成功的疫苗接種計劃。

報告同時公布全球10座最不宜居城市名單，敘利亞首都大馬士革因內戰後遺，續排榜尾。

（路透社/中央社）