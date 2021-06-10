兩黨罕有達共識 眾院仍有阻力

眾議院民主黨人目前正推進多項法案，提高美國在科學及製造業的競爭力，以及回應北京打壓人權問題，當中包括由眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）草擬的《確保美國全球領導力和參與法案》（EAGLE Act），他正尋求共和黨支持。該委員會小組的民主黨人已同意修改草案條文，加入更清晰的措辭杯葛2022北京冬奧，但共和黨人要求更多讓步才會支持最終版本的草案，例如採取更強硬措辭支持台灣的民主。眾議院預計6月底或7月會提交這連串針對中國的法案。目前如何就抗衡中國的法案立法尚未清楚，兩黨領袖仍未決定是否通過一個委員會解決參眾兩院的分歧。參議院民主黨領袖舒默周二稱，他已與眾議院院長佩洛西傾談，且「頗肯定我們能取得一件極好的產品放在總統桌上」，讓他簽署成法律。

基建大計 拜登共和黨談判破裂

此外，總統拜登周二就其基建開支大計與參議院共和黨人談判破裂，雙方分歧仍在於基建的投資規模和性質，以及如何在不增加美國預算赤字下為該項目埋單。白宮上周已讓步，將2.3萬億美元「美國就業計劃」縮減至1.7萬億美元，並擱置推動增加企業稅率，但共和黨未收貨。拜登現改變策略，試圖尋求兩黨溫和派議員支持方案。

（Politico/金融時報/法新社）