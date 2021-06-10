與華競爭 美參院允1.9萬億投科研 《創新法案》再過一關 北京斥冷戰思維

68對32通過 資助半導體生產AI研究

這項法案涵蓋範疇廣泛，包括未來5年向半導體製造商資助520億美元，旨在與中國競爭和解決全球晶片短缺。美國在全球半導體生產所佔的比例由1990年的37%，下降到現時約12%，目前晶片短缺亦暴露美國供應鏈的弱點。另一焦點是加強新興科技研發，包括向國家科學基金會（NSF）提供約810億美元，其中290億用於建立新部門，專注人工智能、量子科學、機械人學和生物科技等10個領域，並會額外提供100億美元給大學和研究所作研究。法案亦提出向商務部撥100億美元，建立地區科技中心，以像矽谷般吸引商機，以及斥資15億美元推動5G技術等。

另促就新疆制裁 對TikTok無人機設限

法案以科技發展為重點，但亦包含多項與中國相關的條文，包括敦促拜登政府就美國政府所指新疆的強迫勞動等人權問題對中國實施制裁、禁止在政府設備下載社交媒體應用程式TikTok、阻止購入中國政府支持的企業所製造及出售的無人機、允許外交官和台灣軍隊在美國執行公務時展示國旗和制服、對向美國發起網絡攻擊或從美國企業竊取知識產權的中國實體實施新制裁、提倡在未來5年撥款3億美元應對中國共產黨在全球的政治影響力等。

法案仍須獲眾議院通過，才可交由總統拜登簽署。拜登稱對參議院通過法案感鼓舞，美國「正處於爭奪在21世紀取勝的競賽，起步槍已經響起」，又稱其他國家繼續投資本地研發之際，美國不能落後。今次的法案建基於參議院民主黨領袖舒默和共和黨參議員托德·揚（Todd Young）去年提出的《​無盡前沿法》議案。舒默稱若要保持美國工人和企業引領全球，聯邦政府需像二戰後的數十年般投資科學、基礎研究和創新，又稱能利用人工智能和量子科學等科技的國家將以其形象塑造世界，反問其他人希望那是民主形象，抑或「像（中國國家主席）習近平般的威權形象」。

拜登欣喜 共和黨指法案仍有不足

共和黨人傳統上對政府干預市場相對持懷疑態度，但法案獲19名共和黨人支持，包括參議院共和黨領袖麥康奈爾，反映與中國在商業和軍事方面的競爭已成少數能團結美國兩黨的議題。麥康奈爾稱法案觸及部分關鍵議題，將有助確定美國未來數十年的戰略基礎，但批評舒默過早中止辯論，強調現時通過的版本仍未夠完整。部分共和黨人亦認為法案有不足，如投反對票的參議員魯比奧質疑，現有版本不足以確保美國政府資助的技術不會落入中國。進步派參議員桑德斯則是民主黨黨團內唯一投反對票的人，他質疑法案在沒附加條款下向盈利的私人企業提供過多公帑。

中國全國人大外事委員會昨發表聲明，批法案充斥冷戰思維和意識形態偏見，抹黑中國發展道路和內外政策，打着「創新和競爭」旗號干涉中國內政，又斥美國處處把中國當作「假想敵」的做法有違世界大勢，促美國國會客觀理性看待中國發展和中美關係，立即停止推進審議該法案。

（紐約時報/CNN/路透社/華盛頓郵報）