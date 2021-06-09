朱利亞尼施壓烏克蘭查拜登錄音曝光

報道指出，這段2019年7月的錄音長約40分鐘，通話者包括朱利亞尼（Rudy Giuliani）、美國前烏克蘭問題特使沃爾克（Kurt Volker）及烏克蘭總統澤連斯基的高級幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）。當中朱利亞尼多次向葉爾馬克稱，澤連斯基應公開宣布調查拜登可能在烏克蘭涉貪，並委派檢察官調查及挖掘證據。朱利亞尼又指出，若澤連斯基展開有關調查，有助改善美烏關係，提議可安排澤連斯基訪問美國。

報道稱，該通話後3天，特朗普與澤連斯基通電話，特朗普被指在通話期間要求對方調查拜登。2019年9月，特朗普被揭試圖扣起軍援換取烏克蘭調查拜登父子，導致他其後被國會彈劾。

CNN：參院國會騷亂報告「寬待」特朗普

此外，CNN昨報道，一份參議院新報告披露了1月6日國會山莊騷亂前未為人知的保安漏洞細節，包括特朗普支持者曾在網上發布大量暴力及威脅的信息，但情報官員在如何解讀有關帖文及如何區分它們是受保護的政治言論還是實質威脅上，陷於困難。報道又指出，該份報告有多項遺漏，消息人士指為了獲得兩黨支持這份報告，當中用字小心，其中排除使用「叛亂」一詞，且未有檢視特朗普在騷亂中的角色。

（CNN）