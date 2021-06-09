車撞穆斯林家庭4死1傷 加國司機控謀殺

事發於多倫多西南約200公里的倫敦巿。當地時間周日晚約8時40分，一個三代同堂的5人家庭在一個交叉路口等候過馬路時，一輛黑色卡車突然高速撞向他們，造成4人死亡，分別為74歲老婦、46歲男子、44歲女子和15歲少女，9歲男童重傷，但沒生命危險。警方在現場7公里外一座購物中心的停車場，拘捕20歲疑犯費爾特曼（Nathaniel Veltman）。費爾特曼是倫敦市居民，事發時身穿貌似防彈衣的背心，無犯罪紀錄，據警方所知他不是仇恨組織成員，沒證據顯示他有同黨。他被控4項一級謀殺及一項意圖謀殺罪，當局正研究是否加控恐怖主義罪行。

杜魯多：「恐回」必須停止

當地傳媒報道，被撞家庭約14年前從巴基斯坦移民到加拿大。倫敦市警局警司韋特（Paul Waight）說：「有證據顯示，這是一項有計劃、有預謀的行動，動機是仇恨。我們相信，這些受害者因為是穆斯林而成為目標。」加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）形容事件是「可怕的恐回行為」，施襲者因仇恨穆斯林而行兇。總理杜魯多在Twitter表示對事件感到震驚，強調「恐回」在加拿大沒有立足之地，「這種仇恨陰險且卑劣，必須停止」。

（路透社/法新社）