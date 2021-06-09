美取回黑客贖金 Bitcoin價瀉逾10％

【明報專訊】美國最大成品油管道營運商「殖民管道」上月初遭黑客以勒索軟件攻擊而暫停運作多天，該公司向黑客支付440萬美元（約3400萬港元）贖金。美國司法部周一（7日）宣布，調查人員已成功追回大部分以加密貨幣繳付的贖金，價值約230萬美元（約1790萬港元）。這是拜登政府「勒索軟件與數碼勒索專責小組」4月成立後，首次從黑客組織取回贖金，被視為對這類黑客的重大挫敗。比特幣（Bitcoin）昨日價位急挫逾一成，每枚價格在一日之間由原來逾3.6萬美元跌至香港時間昨晚11時許的3.1萬美元左右，暫未知確切跌價成因，但CNBC指或因華府從黑客手上追回比特幣贖金，惹來對加密貨幣安全性的疑慮。
美國副司法部長莫納科稱，調查人員近日查獲由「殖民管道」支付的63.7個比特幣，總值約230萬美元。莫納科指發起勒索攻擊的黑客組織「黑暗面」（DarkSide）及其同黨，在過去一年對美國公司作數碼跟蹤和攻擊，「今天我們扭轉這個局面」。
消息﹕FBI獲私鑰解鎖數碼錢包
莫納科未有解釋當局是如何從「黑暗面」手中取回這筆贖金，但有分析認為，當中涉及聯邦調查局（FBI）與美軍的網絡戰行動。《紐約時報》報道，當局早已確認一個虛擬貨幣帳戶（一般稱為數碼錢包），「黑暗面」使用該比特幣錢包向受害者收取贖金，官員透露FBI追蹤到23個這些錢包，並取得解鎖錢包的私鑰，加州三藩市一名法官周一批准從錢包中扣押資金後，當局隨即採取行動。
FBI副局長阿巴特周一在記者會說，FBI去年開始調查總部設於俄羅斯的「黑暗面」，發現最少90間美國企業受其襲擊，包括製造商、醫療保健品供應商。在「殖民管道」和全球最大肉品供應商JBS的美國子公司先後遭襲擊後，白宮上周敦促企業高層和商界加強安全措施，免遭勒索軟件攻擊。
（紐約時報/衛報/中央社）
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