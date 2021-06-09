美取回黑客贖金 Bitcoin價瀉逾10％

美國副司法部長莫納科稱，調查人員近日查獲由「殖民管道」支付的63.7個比特幣，總值約230萬美元。莫納科指發起勒索攻擊的黑客組織「黑暗面」（DarkSide）及其同黨，在過去一年對美國公司作數碼跟蹤和攻擊，「今天我們扭轉這個局面」。

消息﹕FBI獲私鑰解鎖數碼錢包

莫納科未有解釋當局是如何從「黑暗面」手中取回這筆贖金，但有分析認為，當中涉及聯邦調查局（FBI）與美軍的網絡戰行動。《紐約時報》報道，當局早已確認一個虛擬貨幣帳戶（一般稱為數碼錢包），「黑暗面」使用該比特幣錢包向受害者收取贖金，官員透露FBI追蹤到23個這些錢包，並取得解鎖錢包的私鑰，加州三藩市一名法官周一批准從錢包中扣押資金後，當局隨即採取行動。

FBI副局長阿巴特周一在記者會說，FBI去年開始調查總部設於俄羅斯的「黑暗面」，發現最少90間美國企業受其襲擊，包括製造商、醫療保健品供應商。在「殖民管道」和全球最大肉品供應商JBS的美國子公司先後遭襲擊後，白宮上周敦促企業高層和商界加強安全措施，免遭勒索軟件攻擊。

（紐約時報/衛報/中央社）