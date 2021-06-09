日媒：G7峰會宣言研提台海和平穩定 關注疆港

美日推動 盼拉歐洲入局

美國、加拿大、日本、英國、法國、德國和意大利等經濟強國組成的G7將於本月11至13日召開峰會，地點在英國西南部的康沃爾（Cornwall），各國領袖將到場。《日經亞洲》昨日報道，上月的G7外長會議公報首度提及「重視台灣海峽和平穩定之重要，並且鼓勵和平解決兩岸問題」，日本與美國正推動G7峰會宣言也承襲此一基調，另外也將提到，對新疆維吾爾自治區的人權問題與香港局勢表達關注。

報道指出，早前舉行的美日、美韓領袖峰會都分別在聯合宣言提及台海，現在進一步在G7領袖峰會觸及此議題，希望成為主要國家共同抗華的象徵，峰會還邀請非成員國的澳洲與韓國與會，希望與這些國家確認對華基本態度並靈活合作。報道提到，將歐洲拉入陣營有重要意義，因為相比起美國，歐洲在對華立場上以經濟為先，在其他問題上反應較為克制，但早前舉行的歐日峰會，聲明中都有提到台海問題。

（日經亞洲/中央社）