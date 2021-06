「鞏民主同盟」 拜登今啟8天歐洲行 赴G7北約峰會 晤普京受關注

訪英國比利時瑞士

從行程可見,拜登會見俄羅斯總統普京之前,將先會見一眾西方領袖。法新社形容,這是78歲的拜登上任以來最密集的行程,旨在向普京發出明確信息:拜登會是代表民主陣營,而非只是美國。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)周一(7日)明言:「他會在有利位置(with the wind at his back)展開這場會面。」

蘇利文:總統會在有利位置晤普京

《華郵》周日(6日)刊登拜登的投書,拜登提到會見普京前,會先跟「與美國以同樣角度看世界的友邦、伙伴和盟國」作高層會談,強調會保持團結來應對俄羅斯為歐洲安全帶來的挑戰,包括它在烏克蘭的侵略行徑。他表明美國決心捍衛民主價值觀是無可置疑,又指民主價值觀無法跟美國的利益分離。

拜登強調,這是「定義我們這時代的問題」,即「民主政體能否合作為快速轉變的世界帶來真正成果?在過去一世紀塑造這麼多事物的民主同盟和體制能否證明對抗現代威脅或敵人的能力?」他總結道:「我相信答案是能夠,這星期在歐洲,我們有機會證明這點。」

對於拜登此行焦點的美俄峰會,美國國務卿布林肯則稱,白宮的主要目標並不多於令美俄關係「更為穩定」。華府認為延長《新削減戰略武器條約》(New START)5年就是例子,但雙方緊張關係不止於此,拜登政府預期會就網絡攻擊(包括針對美國政府部門的攻擊,以及最近能源管道和巴西肉製食品加工巨頭美國分公司受襲)、干預選舉以至烏克蘭邊境危機、反對派領袖納瓦爾尼被囚禁、白俄羅斯「逼降」風波等向普京施壓。

蘇利文則指出,美俄峰會「並非儘管兩國存在分歧仍照舊舉行」,而是「正因為兩國存在分歧而要舉行」。

俄專家:對抗關係依舊 勿預期「重置」

俄羅斯一方亦「唱淡」美俄峰會的可能成果。莫斯科國立研究大學高等經濟學院(HSE)國際關係專家蘇斯洛夫(Dmitry Suslov)坦言:「我們不應預期任何美俄關係『重置』(reset),關係依舊會是對抗性。」

(法新社/華盛頓郵報)