印Delta變種疑似新症狀 患者失聽力胃劇痛

血栓併發者飈 均無凝血病史

在印度各地治療新冠患者的6名醫生表示，胃痛、惡心、嘔吐、食慾不振、喪失聽力和關節痛等都是新冠患者出現的症狀。孟買心臟病專家曼努德漢（Ganesh Manudhane）指出，部分患者出現微血栓（micro-thrombi），嚴重可引致受影響的組織死亡及壞疽。他過去兩個月治療了8名血栓併發症的新冠患者，當中兩人要切除手指或腳，「去年全年我見到3至4個病例，現在每周一個」。曼努德漢表示，他對不同年齡層患者出現血栓感到困惑，因這些人過去都沒有相關凝血病史，懷疑由新變種病毒導致，正研究原因。當地傳媒報道，有醫生亦發現腸道血管血栓的個案，致患者胃痛。

孟買愛德華國王紀念醫院的耳鼻喉外科醫生馬爾法蒂亞（Hetal Marfatia）表示，部分新冠患者還出現頸部腫脹和嚴重扁桃腺炎，「在第二波疫情中，每個患者都出現不同症狀」。印度傳染病專家加富爾（Abdul Ghafur）稱，需做更多研究，以分析這些較新的臨牀表現是否與Delta變種病毒有關。他表示，與第一波疫情相比，今波有更多新冠患者出現腹瀉症狀，「去年我們以為已很了解我們的新敵人，但它已改變，這病毒變得相當不可預測」。

印度政府最新研究報告指出，Delta變種病毒是引發印度第二波疫情主因，傳染性較Alpha變種病毒（最先在英國發現的變種病毒）高約50%。

（彭博社）

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