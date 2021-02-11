FDA「鬆手」藥股漲價 已擱置研發有望重啟

Aduhelm的研發過程一波三折，藥效以至FDA的批核準則都惹來質疑。FDA今次批准使用Aduhelm，其處理阿茲海默症藥物的手法被用來與末期癌症藥物對比。當局假設腫瘤縮小可延長患者壽命或減慢病情惡化，因此末期癌症藥物通常顯示腫瘤縮小即可獲批，這獲科學界普遍認同。Aduhelm原理是消除澱粉樣蛋白，問題是這與認知衰弱的關係仍受爭議。有市場分析預期，今次或令藥廠重啟原已擱置的類似藥物研發。

哈佛醫學院轄下布里格姆婦女醫院神經病學家塞爾科（Dennis Selkoe）支持澱粉樣蛋白理論，認為今次反映FDA願接納不完美數據，長遠有助推動研發其他更有效的阿茲海默症藥物。

專家憂藥物標準降低

不過，有專家憂慮未來藥物標準降低，如聖路易斯華盛頓大學神經病學家穆西克（Erik Musiek）指出，若只需證明藥物能消除澱粉樣蛋白團塊，「那肯定會是截然不同的競賽」。

（華爾街日報／彭博社）