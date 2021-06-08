貪腐內亂無力處理 尼日利亞瀕「失敗國家」

軍隊腐敗 擁兵30萬無力剿匪

「失敗國家」的定義是指未能滿足和履行某些作為主權政府應有的基本條件和責任的國家。在非洲，大多數所謂的「失敗國家」像中非共和國、索馬里和南蘇丹，皆是小國或邊緣國家，尼日利亞的情况略為不同。該國人口不斷增長，現有逾2.14億人，預計到2050年將成為世界人口第三大國，新冠疫情爆發前，該國更被視為非洲第二大經濟體，僅次於南非。《外交政策》指出，所有「失敗國家」都帶有某種形式的內部暴力衝突，例如內戰或叛亂，尼日利亞當前面對內部叛亂，政府無能力為國民提供和平及穩定。

美國外交政策智庫外交關係協會（CFR）數據顯示，由 2020至今約1400名尼日利亞人在東北部博爾諾州和鄰近地區死於武裝分子手中。宣稱有逾萬成員的博科聖地，以鄰近喀麥隆邊境的桑比薩森林為據點，不時對周邊地區發動襲擊，對鄰國乍得及喀麥隆北部構成安全威脅。擁兵30萬的尼日利亞軍隊一直未能殲滅武裝分子，被指與軍隊高層貪污、軍官與政客的領導不一致有關。

貪腐積弊 總統打貪作用成疑

貪污嚴重是「失敗國家」另一特徵。國際反貪污組織「透明國際」去年發布的全球清廉指數，在180個國家中，尼日利亞排名149，總統布哈里2015年上任以來，承諾打擊腐敗惡習，惟困擾該國數十年的貪污毒瘤難以一時三刻剷除。尼日利亞伊巴丹大學社會學教授塔德（Oludayo Tade）3月在The Conversation撰文稱，在進入布哈里總統第個二任期的兩年後，反腐敗仍流於政治鬥爭，加上拒立案調查等，打貪作用備受質疑。

明報記者

（世局解碼）