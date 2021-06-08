恐怖組織「洗牌」 西非恐亂上加亂

敵對組織稱「博科聖地」首領避追捕自殺

路透社周日（6日）引述巴爾納維（Abu Musab al-Barnawi）一段錄音稱，謝考（Abubakar Shekau）約在上月18日博科聖地與ISWAP的衝突中被追捕時自殺。巴爾納維稱ISWAP成員曾提出給予謝考悔改機會及讓他加入ISWAP，但謝考寧死不從，然後引爆爆炸品自殺身亡。錄音最早由尼日利亞傳媒HumAngle於上周五取得，其他傳媒隨後亦收到該段錄音。近年多次傳出謝考被殺或重傷的消息，包括尼日利亞軍方曾發表相關官方聲明，但後來他都在影片中露面。路透社周日引述尼利日亞官員提供的情報及研究博科聖地的專家均稱，謝考已在上月的衝突中死亡。

「伊斯蘭國」分支料接收部眾地盤

謝考生於尼日利亞北部的約貝州（Yobe），父母來自鄰國尼日爾，他後來成為一名教士。謝考在2000年代成為博科聖地創辦人優素福（Muhammed Yusuf）的副手，2009年優素福在警方拘留期間被殺後，謝考開始領導博科聖地，並將之由地下伊斯蘭教派，發展為成熟的叛亂組織，在尼日利亞東北部發動殺戮、綁架和搶劫事件。博科聖地曾殺戮超過3萬人，迫使約200萬的民眾流離失所，引致其中一個全球最嚴重的人道危機。博科聖地曾在2014年於尼日利亞的奇博克（Chibok）綁架逾270名女學生備受關注，至今仍有約100名女生失蹤，相信部分人已在被綁架期間死亡。

舊部復仇 更大危機一觸即發

博科聖地於2015年宣布效忠「伊斯蘭國」（ISIS），但後來組織內有人不滿謝考帶領下的博科聖地無差別針對平民，從博科聖地分裂出ISWAP。ISWAP領袖巴爾納維正是優素福之子。ISWAP估計有約3500至5000名成員，主要攻擊目標是尼日利亞軍隊。

路透社引述政治分析指出，謝考之死或終止博科聖地與ISWAP之間的衝突，讓後者接收博科聖地的成員及鞏固對尼日利亞東北部領土的控制，並會集中對付政府和軍隊。不過國際安全問題專家奧薩吉（Dickson Osajie）同時警告，效忠謝考的博科聖地成員可能會尋求重組組織及報復謝考被殺，引發更大危機，西非恐亂上加亂。

（路透社/BBC/半島電視台）

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