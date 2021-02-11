230前政要聯署促資助窮國疫苗

G7峰會前發聲 指非施惠符戰略利益

G7峰會將於本周五（11日）在英國舉行，屆時美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本等國家領袖將會會面。在峰會舉行前，全球230名政要發表公開信說，2020年的全球合作努力已告失敗，但2021年可以推動成為新時代，亦必須成為全球合作的轉捩點。信中指出：「G7和20國集團（G20）支持下，讓中低收入國家易於取得疫苗，這不是施惠，而是各國的戰略利益。」

聯署者包括英國前首相白高敦、貝理雅、聯合國前秘書長潘基文、15名非洲國家前領導人、諾貝爾經濟學獎得主霍爾姆斯特倫（Bengt Holmstrom）和維珍航空創辦人布蘭森等。他們說，受邀出席峰會的G7等國領袖應承諾，未來兩年資助窮國推展接種疫苗所需的約660億美元（5150億港元）的三分之二，以力挺全世界對抗疫情，分擔比例以各國經濟總量計算。

白高敦說：「對G7而言，這項支出不是施惠而是自我保護，是要遏止這疾病蔓延、病毒突變，以及疫情捲土重來再度威脅我們所有人。」他具體地說英國人每人每周只要付出30便士（約3.3港元），就能「為全球提供最佳的保險單」。

聯署信的訴求與國際援助機構「救助兒童會」（Save the Children）早前做的民調結果一致。民調發現，美國、英國、法國、德國與加拿大的民眾，大多支持由G7支付全球接種新冠疫苗所需的660億美元經費。民調顯示，英美皆有79%受訪民眾支持這項政策，法國支持率最低，但也有63%。

目前英國已有七成人接種最少一劑疫苗，美國亦有超過一半，但非洲撒哈拉沙漠以南地區則不足2%。英國首相約翰遜周日（6日）表示，他會在G7峰會上呼籲各國領袖合作，在今年底前「讓全球都達成接種」，但沒有提供細節。

（路透社/衛報/中央社）

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