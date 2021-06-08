抗爭市長稱非反華 維護人權續發聲

在2019年地方選舉中，獲反對黨聯合推選的考拉喬尼擊敗執政「青年民主聯盟黨」（Fidesz）支持的候選人，當選布達佩斯市長，被視為對歐爾班一次打擊。反對興建復旦大學分校的考拉喬尼，最近將校址附近多條街道改名為「光復香港道」、「達賴喇嘛道」等，又表示憂慮中國在匈牙利的「購買影響力」，但強調無意破壞與北京的關係，「我們反對復旦大學計劃，而非反華。雖然我們不能排除中國反彈的可能性，但我們希望與中國和布達佩斯的華人社區保持良好關係，但必要時，我會繼續就維護人權發聲。」

考拉喬尼勢領軍出戰明年大選

在歐爾班政府的領導下，匈牙利被中國視為歐盟中最可靠的伙伴。新冠疫情爆發後，有別於其他歐盟國家，歐爾班政府率先採購中國新冠疫苗，早前亦阻撓歐盟就香港問題，發表聯合聲明批評中國。2017年，歐爾班政府修例禁止匈牙利裔美籍金融家索羅斯創立的中歐大學在匈牙利辦學，迫使該校前年起將大部分運作遷往奧地利，如今則與中國合作建大學，形成強烈對比。

現年58歲的歐爾班1998年至2002年首次出任總理，2010年再度回朝，2018年國會選舉中再次取得大勝，展開第4個總理任期。他限制傳媒、司法及高等教育的獨立性，屢惹歐盟抨擊。據上月民調顯示，歐爾班領導的青民盟與聯合反對黨的支持度相若，分別為40%與36%。

（德國之聲/Politico Europe/BBC）