為復旦分校爭議拆彈 匈牙利退讓公投決定

總理辦公室主任稱計劃未成形

匈牙利總理辦公室主任古雷亞斯（Gergely Gulyas）周日向親政府新聞網Mandiner表示，復旦分校項目尚未到計劃階段，預定2023年初規劃成形，就可以舉行公投。他表示政府不想做違背人民意願的事，「我們支持一旦投資情况明朗，就在布達佩斯舉行公投，以決定市民想不想這兒有一所復旦大學」。

明年國會選舉有力挑戰歐爾班（Viktor Orban）問鼎總理的對話黨聯合主席、布達佩斯市長考拉喬尼（Gergely Karacsony），周一在facebook貼文稱此為「第一場勝利」，「這證明公民社會的力量足以驅使歐洲最高壓、最偏激兼自負的政府退縮」。

布達佩斯市長稱民意勝利

上周六，數以千計匈牙利人在布達佩斯舉行解除控疫措施後首場示威，抗議興建上海復旦分校，把矛頭指向歐爾班及其親中的右翼「青年民主聯盟黨」（Fidesz），抨擊他們「出賣匈牙利學子的宿舍和未來，只為引進中國獨裁者的精英大學」。

歐爾班政府與中國上海復旦大學於2019年底簽署備忘錄，今年4月27日正式立約，定於布達佩斯開辦中國在歐盟的第一間大學分校，預定2024年開辦經濟學、社會研究、醫學與工程4個學院，聘用500名教師，以碩士班為主，招收6000至8000名學生。匈牙利官員稱，這有助吸引眾多華資企業到匈牙利投資和發展研發中心。

不過，政府擬捐出建校的逾50萬平方米校址，原為市政府準備建「大學城」供1萬名大學師生廉價居住的用地。匈牙利新聞調查機構Direkt36報道，內閣估算此項目造價約達5400億匈牙利福林（約147億港元），比2019年全國高等教育支出還要多，而其中匈牙利將提供約1000億匈牙利福林，餘額靠中國國家開發銀行貸款融資。反對者亦不滿當局沒有招標，將工程外判給中國企業負責。

反對派斥計劃成本過高欠透明

此外，批評者指出歐爾班2018年才把索羅斯資助、匈牙利境內最佳高等學府「中歐大學」趕走，換來的卻是2019年從大學章程中刪掉了「自由思想」的復旦大學。匈牙利反對派政客和經濟學家等批評這項目成本過高及不透明。布達佩斯自由派智庫Republikon Institute上周二發表民調，66%受訪匈牙利人反對興建復旦分校。不過贊成者認為，復旦大學位列全球大學100大，年度預算為全匈牙利大學的一倍，其優勢可以聘用很多卓越教授、專家到匈牙利，對國家有利。該國創科部副部長尚達（Tamas Schanda）亦為項目辯護，稱透過復旦大學「可向世上最優秀者學習」。

（路透社/彭博社/法新社）