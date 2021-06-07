伊朗大選電視辯論 保守派掩護大熱萊西

7候選人僅兩人非保守派

內政部上月底公布的入圍名單，萊西以外的其餘6名候選人只有兩人不是保守派，即被視為改革派的前副總統邁赫拉利扎德和獲得提名後被解除央行行長職務的赫馬提。另外4名保守派候選人是曾任首席核談判代表的最高國家安全委員會前秘書賈利利、革命衛隊前總司令雷扎伊、國會研究中心負責人扎卡尼和國會第一副議長哈希米。

在前日大選辯論上，賈利利等保守派候選人迴避質疑萊西，只批評非保守派對手和魯哈尼政府，惹來赫馬提指摘是為萊西作掩護，他們皆強烈否認。邁赫拉利扎德稱尊重萊西的神學研究，但質疑他在傳統教學系統只算小學畢業，也全無行政經濟領導的經驗，不夠能力運作這個人口逾8200萬的國家；他又質疑萊西會否為了更高職位放棄總統位置——這樣的位置只有最高領袖，這問題亦呼應外界盛傳的說法，即萊西會在已屆82歲高齡的哈梅內伊去世後接替他的職位。萊西反擊批評邁赫拉利扎德無力化解國家問題，重申自己對職位和權力毫無野心，參選只是回應公眾呼籲。赫馬提宣稱自己代表「沉默大多數」，又試圖跟魯哈尼政府的經濟遺產保持距離，但被對手攻擊質疑他要為伊朗經濟困境負責。

另外，最高領袖哈梅內伊前日承認部分未獲批准入圍的報名參選者遭遇不公平的抹黑，但負責篩選的憲法監護委員會表明不會修訂入圍人選。在這次大選中，前國會議長阿里‧拉里賈尼和現任第一副總統賈漢吉里皆被否決入圍，惹來廣泛爭議。

（半島電視台）