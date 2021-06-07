德東地選 基民盟勢意外大勝極右AfD 大選前哨戰 默克爾繼承人過關

薩克森-安哈爾特州人口約有220萬，合資格選民約180萬，州議會共83個議席。自兩德統一以來，該前東德州份一直由基民盟執政，但選前多個民調顯示該黨支持度跟AfD極為接近，其中INSA民調上周一度顯示AfD領前1個百分點，令外界關注選舉結果對9月大選的潛在影響。尤其是基民盟新黨魁拉舍特（Armin Laschet）民望欠佳，此戰基民盟如果不敵AfD，其聲望勢必進一步受打擊。

但當地電視台公布的票站出口民調顯示，基民盟可望以36%得票率大捷，成績更勝2016年的29.8%，對比之下，AfD只得22.5%得票率，勢將差於去屆的24.3%。左翼黨（11%）和中左派老牌政黨社民黨（SPD，8.5%）皆遜於上屆，中左派新貴綠黨（6.5%）和親商自民黨（6.5%）則比5年前有進步。拉舍特可望與盟友以這戰績證明其延續現任總理默克爾中間派路線的主張，反擊尋求令基民盟重新右傾的呼聲。

選前民調爭持激烈 惹極右勝出憂慮

《紐約時報》選前指出，AfD支持度在個別州份冒升，已令許多保守派主流政客出現分裂，爭論基民盟應否在有需要時跟極右勢力合組聯合政府。這次結果顯然對早已表明不會在任何層面跟AfD合作的拉舍特有幫助，令他可避免德國主流政黨禁忌，即跟極右政黨合組聯合政府。

AfD近年聲勢稍為回落，全國支持度徘徊10%至12%，但經濟發展較弱的前東德地區保持不俗走勢。政治分析家尼德邁耶提醒，東部選民比西部選民較為保守和民族主義，基民盟如果想要保持其廣泛支持基礎，就需要在東部和西部設定不同優先議題，但那不容易。

（路透社/法新社/歐洲新聞）