威尼斯疫下郵輪復航 數百居民抗議

排水量9.2萬噸的「管樂」號是意大利爆發新冠疫情一年半以來，首艘從威尼斯復航的郵輪。全船可接載3000客人，上周六出發時約有650名通過病毒檢測的旅客，其後在意大利南部、克羅地亞和希臘將繼續上客，整個航程將在嚴格控疫措施下為期一周。

斥損古蹟毁環境 質疑利潤微

雖然港口懸掛着「歡迎郵輪回歸」的標語，但有居民並不歡迎復航，質疑郵輪旅遊模式對威尼斯利潤有限，卻會掀起巨浪損害城市的地基和生態系統，危及市內環境與文化遺產。政府3月才宣布禁止進入歷史城區停泊，「管樂」號上周四進入威尼斯，令部分居民驚訝，前日發起抗議。

同日也有撐郵輪業的示威抗衡。威尼斯是重要的郵輪目的地，2019年有667艘郵輪停泊，涉及搭客大約160萬名。贊成接待郵輪者指出有逾1700名勞工的工作跟郵輪直接掛鈎，另有4000個職位仰賴郵輪，還有很多旅客會在開船前後逗留該市。有登船的旅客則表示，若然有其他選擇，另闢航線繞過威尼斯亦未嘗不可。

（法新社/路透社/衛報）

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