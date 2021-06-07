西非布基納法索「屠村」慘劇逾百死 包括7兒童 總統斥襲擊野蠻

當地聖戰分子活躍

事發地區位於極端組織蓋達和「伊斯蘭國」（ISIS）聖戰分子活動的北部、接近尼日爾的邊境地帶，遇襲村莊名為索爾漢（Solhan）。當地消息說，襲擊者約於凌晨2時，先攻擊一個反聖戰分子民間防衛組織「保衛祖國志願者」（VDP）的據點，繼而攻擊民居，焚燒房屋與市場，執行「處決」。包括7名兒童等最少138人被殺。VDP獲軍方支持，參加的志願者在接受兩周軍事訓練後，會協助當局監視、收集聖戰分子活動情報，以簡陋裝備打擊聖戰分子，但2019年12月成立以來，已釀逾200成員死亡。

當地官員說，屍體被埋於亂葬崗，陸續有新的屍體被發現，另有些人傷重不治。一名安全部隊消息人士稱此為「迄今最嚴重傷亡事件」，表示死傷人數可能續增。

總統卡博雷指摘襲擊是「野蠻」、「卑鄙」行為。政府宣布全國哀悼72小時到周一深宵結束。聯合國秘書長古特雷斯「強烈譴責令人髮指的襲擊」，同時表示迫切需要國際社會加倍支持成員國打擊暴力極端主義，避免令人無法接受的人命傷亡。

（法新社/路透社）