特朗普「重出江湖」演說 倡向華索償78萬億

批評福奇經常上電視「做騷」

特朗普稱福奇常在電視出現，「醫術不怎麼樣，做騷倒是很在行」，「一直以來他看每個問題幾乎都錯，對於武漢實驗室亦然」。特朗普曾提出新冠病毒來自武漢病毒研究所的未經證實言論，但福奇對病毒是否從武漢病毒研究所外泄持懷疑態度。儘管新冠病毒源頭未明，但特朗普在演說中要求中國就其應對疫情手法，向美國以至全球賠償10萬億美元，各國欠北京的債務也應勾銷。

演說中特朗普同時批評紐約州檢察長辦公室對特朗普集團的刑事調查，是「終極的釣魚式搜證（fishing expedition，即要求取得文件以尋覓調查線索）」行徑。他指摘民主黨在其任內發動兩次彈劾未果後仍不死心，才又出刑事調查這招。他說：「獵巫行動已經5年了，一騙再騙……2024年11月前，他們都不會罷手。」紐約州檢察長正調查特朗普集團是否不實申報房地產價值，藉此取得貸款、經濟與稅務上的好處。

自去年大選落敗後，外界關注特朗普會否捲土重來。會上他僅形容下一屆2024年大選「是他非常期待的一年」，惹外界遐想。

（路透社/法新社/衛報/中央社）