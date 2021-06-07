司法部被揭曾施壓《紐時》等媒體交料 向高層下封口令 美叫停取記者紀錄查泄密案做法

今年1月5月華盛頓檢察官辦公室的檢察官取得法庭手令，要求Google秘密交出4名《紐時》記者的電郵紀錄。Google拒絕並提出《紐時》要獲知會有關政府企圖取得紀錄的事宜；當時距離特朗普的總統任期結束只餘15日。及至拜登上台後，司法部繼續有關行動，3月初司法部要求法官容許知會《紐時》律師麥克勞（David McCraw），但有關通知送抵時同時包含一項命令，禁止麥克勞向他人提及事件。麥克勞經談判後終可向《紐時》總法律顧問、外部律師、《紐時》出版人蘇茲貝格（A.G. Sulzberger）和行政總裁萊維恩（Meredith Kopit Levien）兩名行政高層討論事件，但未包括總編輯巴奎特（Dean Baquet）。

紐時料涉FBI局長科米查希拉里電郵門

美國司法部未有透露在調查哪一宗政府向傳媒泄密的案件，但《紐時》稱從對方索取的電郵紀錄的時間及涉及的記者顯示，調查為涉及2017年4月22日該報一篇有關時任聯邦調查局（FBI）局長科米（James Comey）如何在2016年大選期間處理不同調查的報道。《紐時》和美國有線新聞網絡（CNN）先後確認，司法部正展開有關俄羅斯情報文件外泄的調查，顯然集中研究科米有否非法向傳媒提供資料，報道指出那些俄國情報在科米決定不就電郵門提出檢控希拉里的決定發揮過作用。

白宮稱不知情 稱做法不符拜登指引

麥克勞稱從來未有就泄密調查向《紐時》人員發出封口令的先例，稱政府從未試過在取得《紐時》電話紀錄前不事先知會他們。他表示上周三（2日）司法部告知將向法庭要求廢除有關命令後，上周五聯邦法院（4日）撤銷封口令，故他可公開事件。

《紐時》披露事件後翌日，司法部公共事務主管科利（Anthony Coley）宣布當局不再於泄密調查中以強制法律程序，從傳媒取得消息來源資訊，又表示司法部非常重視新聞自由、保護憲法「第一修正案」的價值觀，並致力採取一切適當措施確保記者的獨立性。

白宮發言人普薩基上周六在聲明表示，基於司法部在特定刑事案件的獨立性，上周五之前白宮都沒有人知道有關封口令事宜。普薩基補充指白宮雖然不干預刑事調查，但在泄密調查中向記者發傳票，並不符合總統對該部門的政策指引，指司法部已再確認不再採取有關做法。總統拜登上月曾向CNN表示，他不會容許司法部取得記者的通訊內容，指是完全錯誤。

華郵總編籲當局定持久保護措施

Google發言人拒絕評論特定案件，但指他們堅定致力於保護客戶數據；巴奎特稱Google作出正確決定，但司法部當時做法嚴重破壞新聞自由。蘇茲貝格上周六發聲明歡迎司法部最新的決定，但要求司法部解釋為何如此進取地尋求取得記者的記錄。《華郵》總編輯布茲比（Sally Buzbee）上周六亦呼籲拜登政府和司法部採取持久保護措施，以防未來再發生類似事件。

（紐約時報/CNN/路透社）