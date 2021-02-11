FBI發傳票促交讀者紀錄 美媒斥違新聞自由

Politico周四報道，FBI今年4月發傳票給《今日美國報》所屬的傳媒公司「甘尼特」（Gannett），要求提交美國時間2月2日早上8時03分至8時38分期間，登入閱讀《今日美國報》網上一則新聞的點擊者IP和手機號碼，但沒有透露理由。甘尼特拒絕要求，向華盛頓地方法院提交文件指稱此舉違憲，侵害了憲法第一修正案中保障出版人與讀者的權利。

引起FBI關注的那則報道，講述2月2日早上6時，FBI探員為一宗打擊兒童色情的罪案，持搜查令在佛羅里達州邁阿密一處高尚社區行動，結果遇槍擊，造成兩死三傷，疑犯被殺。事發當天，多家傳媒亦有報道，但沒有收到傳票的報告。

美國司法部近幾星期已先後至少要求過《華盛頓郵報》、《紐約時報》和有線新聞網絡（CNN），提供特朗普執政期間記者某些電郵和手機紀錄，令人關注聯邦機關利用傳媒、記者作為調查工具的問題。

（BBC/美國之音）