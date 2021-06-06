fb取消政客特權 發違規帖文將受懲

多年來，fb與其他社交平台一直表明不會干預政治言論，因這涉及公眾利益。fb於2019年便宣布將政客發布的言論視為具新聞價值及符合公眾利益，獲豁免不受fb內容條例限制。特朗普任總統期間，即使他發布錯誤或攻擊政敵的惹火信息，fb也沒有封殺。但自特朗普在今年1月6日國會山莊騷亂當日利用社交平台發布煽動性言論後，社交平台逐漸改變立場。fb、Twitter、YouTube和Instagram等紛紛暫停或永久查封其帳號。

fb上周五宣布，不再基於新聞價值，為政客的仇恨或辱罵內容提供全面豁免。fb全球事務副總裁克萊格（Nick Clegg）說：「當我們評估內容的新聞價值時，我們不會將政客發布的內容跟其他人發布的有不同對待。」不過fb表示，若政客的帖文具足夠的新聞價值並符合公眾利益，即使違反fb政策亦可繼續發布，且所有政客的帖文仍獲豁免第三方事實核查。

指有新聞價值帖文違規也可發布

國會山莊騷亂後，fb將特朗普的fb和Instagram帳戶封鎖，fb獨立運作的監督委員會上月裁定可繼續封鎖該帳號，惟認為永久停用並不適當。克萊格上周五稱，特朗普的行為嚴重違規，應受到最嚴厲懲罰，宣布封鎖其帳戶兩年，且期滿時會尋求專家評估公眾所受的安全風險是否已減退，他們將衡量幾個因素包括暴力事件、對和平集會的限制等，來決定是否延長封鎖時間。fb亦表明，若特朗普到時再違反規定，會對其帳戶作出升級制裁。

帳戶2023解封 特朗普下屆大選前可「復出」

fb的兩年封鎖期由1月7日起計算，這意味特朗普在明年中期選舉前，會在這個主流社交平台「消失」，但可在2024大選前的競選階段「復出」。特朗普上周五發聲明批評fb決定是侮辱7500萬名支持他的選民，又稱當他重返白宮時，不會再宴請fb創辦人朱克伯格夫婦。

（紐約時報/衛報/路透社）