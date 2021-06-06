韓女兵被性侵自殺 軍方涉組織隱瞞

忠清南道瑞山第20戰鬥飛行隊空軍一名姓李的女空軍中士，5月21日甫與男朋友登記準備註冊結婚，第二日就被發現自殺身亡，留下「我的身體變得污穢」、「都是因為所有加害者的緣故」等手機短片和留言。儘管如此，相關軍方單位僅報告國防部說：「單純死亡」。要不是遺屬5月31日在青瓦台請願網公開為女兒之死呼冤喊屈引輿論關注，事件可能石沉大海。

案發於今年3月2日，第20戰鬥飛行隊的空軍副士官舉行晚間聚餐。當日因為新冠疫情，原該不能外出聚餐，但身為受害人上級的鄭姓中士卻要求隊員參加。那夜，鄭某在送李氏回家途中，不顧身為下士的司機在場，在汽車後座強吻李氏，並撫摸她的乳房和陰道。李氏跳車逃走打算報案，鄭某尾隨至女軍宿舍，還嘲弄她報案之舉和作出死亡恐嚇等。

上級逼受害人放棄追究

李氏翌日早上就向直屬上級盧姓准尉舉報，詎料盧淡化稱那是「活着可能遇到的一回事」，另一直屬上級亦召喚李氏說：「不能當作無事來辦麼？」又指若然事件公開，將累及違反防疫指引的其他同袍。連李氏的軍中男友也被軍方管理層叫道：「小心說話，好好把事情了結就好了。」空軍參謀總長李成龍於4月14日首次獲悉事件，但沒有下達調查指示或安排保護受害者的措施。及至國防部長知悉事件，李成龍亦僅指示第20戰鬥飛行隊調查。受害人曾見過部隊所屬專家22次，並透露想死，終在5月22日自殺身亡。

韓軍人權中心6月1日發聲明稱：「把可以活下去的人弄死的，就是軍隊。受害人縱然死了，促請馬上拘捕調查那些依然昂首闊步的加害者。」總統文在寅對受害者的絕望感覺表示心痛，稱此案並非純粹的受害者與加害者關係，而是上位者面對報告、處理等指揮問題。鄭某已被捕，兩姓盧軍官被撤職，李成龍亦已辭職。

專家促改革軍隊人事制度

專家把軍中發生的性暴行，歸咎於軍隊封閉、男性主義和集體主義的文化，此外人事評核機制通常單靠上級主觀判斷，故要杜絕事故，須循透明化和使人事考核合理化方面着手。

（文化放送/首爾新聞/朝鮮日報）