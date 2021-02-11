G7財長敲定最低企業稅 停「逐底競爭」 將交G20與OECD討論 法國表明爭取提高

為吸引跨國企業，各國數十年來爭相降低企業稅，提倡制定全球最低企業稅率者認為，這種「逐底競爭」引起稅基侵蝕及利潤移轉的問題，跨國企業利用各地稅率不同的漏洞，在避稅港設立分支和申報利潤，即使利潤主要來自其他地方的銷售，這些企業仍只須繳付當地稅率，令高稅率地區稅基受侵蝕，收入因此下降。

倡企業向銷售國繳稅 被指針對科技巨擘

G7財長上周五起在倫敦召開一連兩日會議，昨日發布聯合公報，宣布支持全球企業稅改革。改革包括兩大支柱，第一支柱是令跨國企業在銷售貨品或服務的國家繳稅，這適用於邊際利潤（profit margin）至少達10%的企業，超出該10%界線的額外盈利，所屬國可徵收當中的至少兩成作稅款。此舉被指是主要針對Google、亞馬遜、Facebook（fb）和蘋果公司等科技巨擘。拜登政府提議將約100間跨國企業納入第一個支柱，但未公布有關名單，有稅務專家估計一半會是美國企業，包括八大科技公司。Google、fb和亞馬遜昨日皆稱支持修改國際稅收規則，並承認會因此交更多稅款。

Google亞馬遜稱支持 認將交更多稅

第二支柱是制定至少15%的全球最低企業稅率，美國最初提議定在21%，其後降低以爭取各國支持。這針對各國對總部設於其管轄區內的跨國企業在海外賺取的利潤徵稅，僅適用於收入高過特定門檻的跨國企業，料涵蓋8000間企業。路透社指，各國政府仍可按其意願設定企業稅率，但若該稅率低於國際設定的最低水平，企業所屬國政府可額外徵稅，以令企業繳交的總稅款仍達全球最低企業稅率水平，以消弭在他國報稅的好處。

為解決科企避稅問題，英國和歐洲數國已實施單方面的數碼服務稅，被美國批評是不公平地針對其科技公司。美國在今次談判中要求這些國家在達成協議後立即撤銷有關政策，但實施改革需時，令這問題成談判癥結之一。G7聯合公報指，將就新國際稅收規則和取消數碼服務稅進行協調。

低稅國愛爾蘭：須滿足各國需求

全球企業稅改革將有助提高政府稅收，以償還疫情間產生的債務和應對疫情影響。英國財相辛偉誠會後稱，這項歷史性協議將有助改革全球稅制，令其更貼合全球數碼時代，美國財長耶倫亦形容是「重大、前所未有的承諾」。德國和法國均稱歡迎協議，但法國財長勒梅爾表明15%只是起點，將爭取盡可能提高稅率。提案將交到下月在意大利舉行的G20財長會議討論，料G7成員國表態有助激發更廣泛支持，亦會在OECD討論，目標是在10月達成協議。

愛爾蘭早前表明對提案有「很大保留」，該國企業稅率是12.5%，為歐洲最低之一，吸引不少跨國巨擘以當地作為歐洲業務基地。其財長多諾霍昨日稱，期待參與OECD的討論，強調「有139國在談判桌上，任何協議都須滿足到大、小國家、發達或發展中國家的需求」。

（BBC/法新社/路透社/衛報）