白俄播「認罪片」 被捕記者讚總統

家屬反對派指威脅下受訪

普羅塔謝維奇（Roman Protasevich，圖）上月23日與女友乘搭瑞安航空由希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯的客機，客機在白俄領空時被告之機上「有炸彈」而改降明斯克，兩人其後被捕。今次是他被捕後第三度露面。

普羅塔謝維奇在長90分鐘的受訪片段裏，承認組織「騷亂」企圖推翻盧卡申科，並強調是自願受訪。他稱自己多次批評盧卡申科，「但當我愈來愈涉足政治議題，開始理解他是做正確的事」。他談及之前的伙伴稱，相信對方會公開譴責他，又會失去他的支持者，但他不在乎他們會說什麼。在訪問末段，他聲淚俱下指希望有一日能結婚生子。

普羅塔謝維奇的父親向法新社表示，自己相當熟悉兒子，相信他絕不會說這些話，認為是被強逼說出。流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭的高級顧問維亞科卡（Franak Viacorka）稱，普羅塔謝維奇成為盧卡申科政權的人質，需竭盡所能讓他及另外460名政治犯獲釋。

（BBC/中央社/路透社）