緬軍頭晤紅十字會東盟代表 分析：顯具掌控局勢信心

紅十字會籲准人道救援探監

敏昂萊「不置可否」

敏昂萊周四先會晤紅十字會國際委員會主席毛雷爾（Peter Maurer），他是2月1日政變以來造訪緬甸的國際組織最高代表兼首名歐美要員。毛雷爾促請緬甸停止武力對付民眾、尊重國際法、保障醫護人員安全，開放人道援助渠道，及請求恢復紅十字會人道探訪繫獄者。其聲明道：「緬甸人民亟需援助與保護。」不過《日經亞洲》引述知情人士說，敏昂萊對毛雷爾的要求「不置可否」。

東盟輪任主席國文萊的外交事務主管部長艾瑞萬（Erywan Yusof）和東盟秘書長林玉輝（Lim Jock Hoi）昨日亦與敏昂萊見面。路透社事前報道，東盟代表也會見「其他持份者」，惟會否或何時接觸緬甸平行政府「全國團結政府」，仍是未知數。東盟嘗試以外交途徑化解緬甸危機，但效果成疑。東盟4月首次與敏昂萊開會後同意委任緬甸特別大使，並由東盟秘書長協助，嘗試斡旋涉事各方，制止緬甸政變後的暴力事態。可是各成員國至今未能定出特使人選，其餘議決內容亦乏善足陳。

歐盟：將再制裁軍政府

緬甸人權組織「援助政治犯協會」（AAPP）數據顯示，2月1日以來緬甸至少845人因衝突喪命，約5600人入獄。緬甸近日城市的示威衝突已然減少，《日經亞洲》分析稱，從該軍事領袖願意與國際社會對話看，軍政府似乎日益有信心鎮壓反政變示威及鞏固控制。相當於歐盟外長的外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周四表示，將對緬甸軍政府展開新一輪制裁。

另外，緬甸平行政府「全國團結政府」周四公布將修改1982年緬甸《公民法》，按基本人權規範與緬甸民主聯邦原則，凡在緬甸出生或其公民在境外所生子女俱為緬甸公民，羅興亞人有權取得公民身分。緬甸原政府一直被指漠視羅興亞人作為緬甸公民的完整權利。

（路透社/法新社/日經亞洲）