武漢研究所資助方 曾電郵感謝福奇「自然論」

促華公開9中國人病歷溯源

《華爾街日報》上月披露，3名武漢病毒研究所研究員前年秋天出現類似新冠肺炎的症狀後求醫，較武漢通報出現首宗病例早。福奇稱盼檢視3人的病歷，又提到2012年到蝙蝠洞穴後感不適的6名礦工（其中3人死亡），武漢病毒研究所人員其後曾到該洞穴收集樣本，「那些人身上有病毒嗎？什麼病毒？我認為可以想像新冠病毒的源頭在該洞穴，然後在自然或經實驗室傳播」。

美國有線新聞網絡（CNN）、BuzzFeed和《華盛頓郵報》引用「資訊自由法」，本周公開福奇去年1月至6月的工作電郵，部分惹來關注。2014至2019年間，NIAID上級機構國家衛生研究院經非牟利組織「生態健康聯盟」，向武漢病毒研究所資助60萬美元（約465萬港元）研究蝙蝠冠狀病毒，被質疑是投放到「功能增益」研究，即改變病原體令其更具傳播性，以了解它如何變異。福奇否認資金用於這類研究，但周三稱「無法保證武漢實驗室發生的一切」。

稱仍傾向認為由動物傳人

生態健康聯盟主席達斯扎克（Peter Daszak）去年4月向福奇發電郵，感謝他公開表示科學證據支持新冠病毒源於自然，稱有助消除圍繞病毒起源的謠言，惹輿論質疑福奇與武漢病毒研究所資助者關係過密。他周四向CNN稱電郵被錯誤解讀，強調自己只是收到電郵的一方。

他亦被質疑早期未有確鑿證據顯示病毒由動物傳人時，就淡化實驗室泄漏的可能性。他周四重申，自己仍傾向認為最有可能是由動物傳人，因為若參照歷史，SARS、MERS和伊波拉病毒都源自動物。

（金融時報/CNN/華爾街日報/BBC）

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