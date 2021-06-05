探討美輿論淡化「實驗室外泄論」成因 《名利場》：美專家科研利益礙溯源

《名利場》雖是時尚雜誌，但另設團隊專門從事時事調查報道，屢爆獨家新聞。該雜誌周四（3日）報道，經連月調查，訪問逾40人，又審視幾百頁政府文件，包括內部備忘、會議紀錄和電郵等，發現科學界有連串利益衝突嫌疑，令美國政府的病毒溯源調查工作受阻，部分涉及華府巨額資助的爭議性「功能增益」（gain of function）病毒研究。這類研究主要是透過強化病毒以了解其特性。

華府資助研究涉武漢研究所

報道指國務院一個溯源調查小組發現，3名在武漢病毒研究所從事冠狀病毒功能增益工作的研究員，前年秋天、即疫情已知爆發前染病，但在去年12月國務院4個不同部門參與的會議上，有高官建議美國官方拒談，以免外界之後聚焦到華府在功能增益研究的角色，令不少與會者感到驚訝。報道還引述4名前國務院官員指，調查小組成員被反覆敦促不要打開「潘朵拉的盒子」，調查小組的直屬上司坦言情况「感覺像掩飾」。

時任疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）受訪時更表示，他去年3月表示支持外泄論後，收到來自一些著名科學家的死亡恐嚇，「我預計會來自政客，沒預計來自科學界」。

白宮國家安全委員會有另一由時任副國安顧問博明統籌的病毒溯源團隊。博明向《名利場》稱，許多業界頂尖專家都跟功能增益研究密切相關，收取或負責審批相關撥款，有利益衝突之嫌，變相嚴重妨礙中立調查。

世衛訪華專家捲利益衝突爭議

其中嫌疑最大的是世衛赴華專家組成員達斯扎克（Peter Daszak），這名英籍動物學家屢次公開反駁外泄論。報道指出，達斯扎克出任主席的「生態健康聯盟」多年來收到華府資助，再將其分發予個別實驗室和科研機構，在病毒學界形成巨大影響力。生態健康聯盟其一合作對象是武漢病毒研究所，《新聞周刊》報道，達斯扎克跟石正麗合著十數份論文，又經手至少60萬美元的華府撥款予對方。生態健康聯盟與武漢病毒研究所的關係，一度促使特朗普政府直接下令叫停撥款，卻引發81名諾貝爾獎得主發公開信譴責，迫使當局改為向撥款設立條件。

達斯扎克是去年2月《刺血針》24名專家聯署信的幕後推手，該信在科學界如同一鎚定音，令實驗室外泄論一直被視為陰謀論。聲明宣稱參與者不涉利益衝突，但《名利場》揭發有至少6名聯署人士在生態健康聯盟工作或受其資助，所引述的外泄電郵亦顯示，達斯扎克曾致函兩名曾跟石正麗合作研究的科學家，稱他們不應加入聯署，以免反令外界關注他們的科研合作聯繫。

中方一向否認實驗室外泄論等病毒人造論述，並譴責西方藉疫情搞污名化和政治操弄。

（綜合報道）

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