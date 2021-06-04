最強面容識別軟件免費用 遭濫用起底侵私隱乏監管

秒搜9億幅圖 列相關影像網址

PimEyes在2017年於波蘭創立，專門助用戶以圖片搜尋相關人物資料，亦曾稱會與執法部門合作搜索失蹤人士或疑犯，至去年易手予於塞舌爾註冊的Face Recognition Solutions Ltd.，並開始以保障私隱作招徠，開放予任何人免費使用。用戶只要上載有人臉的照片，網站便會在數秒內搜索網上逾9億幅圖像，找出所有脗合的照片及影片，並列出有關影像所在網址。網站亦提供付費服務，只需每月30美元（約234港元），用戶便可每日搜索多達25次，並在相關其他照片上載網上時發出提示。用戶亦可付費要求PimEyes停止顯示相關圖像的搜尋結果及助向有關網站要求移除圖像。

PimEyes雖在使用條款中列明用戶只可搜尋自己的網上影像，但未有具體措施阻止違規。4Chan等網上討論區不時有用戶分享循PimEyes搜索，對感興趣年輕女性「起底」的過程。亦有網民曾利用PimEyes藉以搜索今年1月參與美國國會山莊騷亂的疑犯，盼為執法部門提供調查線索。

美國喬治城大學法學院私隱與科技中心面容辨識技術應用專家加維（Clare Garvie）向CNN指出，PimEyes可被任何人取用，並用以鑑別某個人身分的特點最為令人憂慮。英國科技專家黑爾（Stephanie Hare）說，除侵害私隱與引起道德問題外，面容辨識軟件亦可能變成國家監控的強力工具。俄羅斯初創公司開發的面容搜尋引擎FindFace便被俄政府追縱反對派示威者、記者及其他民眾。

PimEyes總監早前接受《華盛頓郵報》訪問時未有全面披露網站採用的搜尋技術，僅稱是公司自行開發，藉由臉部的主要特徵辨識圖像，又強調不會儲存任何上載圖像。他辯稱，違規者的行為不應怪罪於搜尋工具。

網民用作起底 總監：違規者責任

面容辨識技術的私隱與道德爭議日深，在監管呼聲日增下，IBM及亞馬遜去年分別宣布暫停向警方提供面容辨識工具，以讓當局有時間研究立法規管。微軟亦稱暫不會向美國警方出售面容辨識軟件，直至聯邦確立保障人權的相關法律。美國三藩市、奧克蘭等地亦基於面容辨識軟件設定易加深種族偏見等理由，已立法禁止公眾使用面容辨識軟件。不過AI數據專家Patr10tic指出，現時開源（open source）的人工智能軟件發展蓬勃，讓不少外行人亦可輕易運用面容辨識技術自行建立搜尋工具，如今才要設限相信已經太遲，未來發展禍福難料。

（華盛頓郵報/CNN/BBC）