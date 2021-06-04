最強面容識別軟件免費用 遭濫用起底侵私隱乏監管

【明報專訊】背景神秘的面容辨識網站PimEyes被視為迄今最強大面容識別軟件之一，其主張面容辨識技術應向公眾開放，以便人們更好管控網絡上的個人私隱，引起熱議。專家認為網站無法阻止任何人藉面容辨識技術搜尋他人的網上活動甚至加以監控，而同類軟件與網站隨着相關技術成熟而不斷冒起，有人利用網絡豐富的影像資源圖利，惟公眾甚至監管機構恐已無法阻止。
秒搜9億幅圖 列相關影像網址
PimEyes在2017年於波蘭創立，專門助用戶以圖片搜尋相關人物資料，亦曾稱會與執法部門合作搜索失蹤人士或疑犯，至去年易手予於塞舌爾註冊的Face Recognition Solutions Ltd.，並開始以保障私隱作招徠，開放予任何人免費使用。用戶只要上載有人臉的照片，網站便會在數秒內搜索網上逾9億幅圖像，找出所有脗合的照片及影片，並列出有關影像所在網址。網站亦提供付費服務，只需每月30美元（約234港元），用戶便可每日搜索多達25次，並在相關其他照片上載網上時發出提示。用戶亦可付費要求PimEyes停止顯示相關圖像的搜尋結果及助向有關網站要求移除圖像。
PimEyes雖在使用條款中列明用戶只可搜尋自己的網上影像，但未有具體措施阻止違規。4Chan等網上討論區不時有用戶分享循PimEyes搜索，對感興趣年輕女性「起底」的過程。亦有網民曾利用PimEyes藉以搜索今年1月參與美國國會山莊騷亂的疑犯，盼為執法部門提供調查線索。
美國喬治城大學法學院私隱與科技中心面容辨識技術應用專家加維（Clare Garvie）向CNN指出，PimEyes可被任何人取用，並用以鑑別某個人身分的特點最為令人憂慮。英國科技專家黑爾（Stephanie Hare）說，除侵害私隱與引起道德問題外，面容辨識軟件亦可能變成國家監控的強力工具。俄羅斯初創公司開發的面容搜尋引擎FindFace便被俄政府追縱反對派示威者、記者及其他民眾。
PimEyes總監早前接受《華盛頓郵報》訪問時未有全面披露網站採用的搜尋技術，僅稱是公司自行開發，藉由臉部的主要特徵辨識圖像，又強調不會儲存任何上載圖像。他辯稱，違規者的行為不應怪罪於搜尋工具。
網民用作起底 總監：違規者責任
面容辨識技術的私隱與道德爭議日深，在監管呼聲日增下，IBM及亞馬遜去年分別宣布暫停向警方提供面容辨識工具，以讓當局有時間研究立法規管。微軟亦稱暫不會向美國警方出售面容辨識軟件，直至聯邦確立保障人權的相關法律。美國三藩市、奧克蘭等地亦基於面容辨識軟件設定易加深種族偏見等理由，已立法禁止公眾使用面容辨識軟件。不過AI數據專家Patr10tic指出，現時開源（open source）的人工智能軟件發展蓬勃，讓不少外行人亦可輕易運用面容辨識技術自行建立搜尋工具，如今才要設限相信已經太遲，未來發展禍福難料。