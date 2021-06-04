英媒揭王室僱人涉種族歧視 可「有法不依」

1960年代前只准有色人種任家傭

上述文件是《衛報》在英國國家檔案館發現的，《衛報》正調查王室是否利用被稱為「女王同意」（Queen's consent）的議會程序，暗中影響英國法律的內容。《衛報》今年2月報道，英女王或王儲查理斯曾按照這一議會程序，在最少1062項立法草案提交國會通過前，預先檢視當中內容和影響修定以對王室有利。

英國政府在1960年代開始着手立法，禁止以種族等理由拒絕僱用個人，以消除歧視。不過，英女王本人40多年來一直不受相關法律的約束，這一豁免使得為王室工作的女性或少數族裔人士，一旦受到歧視也不可能向法院申訴。

白金漢宮拒答有關禁令的問題，但表示據其紀錄，在1990年代王室已有僱用少數族裔背景的人員，而在那之前，王室並無關於員工種族背景紀錄。

（衛報）