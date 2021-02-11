福島核廢水未釋鄰國疑慮 日官解畫：受IAEA監管

日方強調核污水經「多核種除去處理系統」（ALPS）處理，去除62種放射性核種，無法去除的氚則會稀釋至國家標準以下。每年排放量為22兆貝克，即核電站事故前的排放目標值。惟福島第一核電站廢水量龐大，排放過程或長達30年，有聲音憂慮長時間恆常排放氚入海，長遠影響仍是未知之數。

未承諾邀中韓專家視察 稱每月通報

日本政府相關人士指出，日本目前的海洋監測圍繞銫137，將在排放前一年開始測量氚，亦會作養魚試驗，觀察ALPS處理水的放射性。他強調日本接受IAEA監管，雙方同意排放前、中、後都會交換情報，IAEA亦在2014年起至今作10次海洋監測，今後會繼續。食品監測方面，地方政府按原子能災害對策本部的指引訂立監測計劃，一旦超標就會廢棄整批食品，若有擴散迹象更會限制有關地區出貨。

現有14個國家或地區維持對福島食品的進口限制，包括香港。日本政府相關人士強調，日本監管標準較國際的CODEX嚴格10倍，出口地做的檢測亦沒發現問題，維持進口限制並沒科學根據，當局會繼續促有關地方放寬限制並作解說，又提到日方宣布排放決定後，新加坡上月仍同意放寬限制。今次決定觸發中國和韓國等地抗議，被問到會否讓中韓專家視察時，政府相關人士僅稱日方會跟兩國在日的外交組織舉行簡介會、每月通報廢爐資訊，未來會繼續作解說。

明報記者