蓋茨巴菲特「負碳」發電 懷俄明建「鈉核反應堆」

核廢料較傳統核電少2/3

參與項目的能源公司包括泰拉能源（TerraPower）和PacifiCorp，前者由蓋茨創辦，後者由巴菲特的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）持有。美國能源部去年向泰拉能源提供8000萬美元（約6.2億港元），用以展示鈉核反應堆技術，並承諾未來幾年會提供更多資金。鈉核反應堆使用的燃料有別傳統反應堆，今次項目將包括一座345百萬瓦的鈉冷快中子反應爐，料可為約25萬戶家庭供電，亦會結合熔鹽能源儲存系統，可於電力需求高峰時將電力輸出提升到500百萬瓦。泰拉能源去年估計項目耗資約10億美元（約77億港元），其行政總裁萊韋斯克（Chris Levesque）周三指成本將由政府和私營企業平分，又提到新核電站的核廢料量將較傳統核電站少三分之二。

蓋茨：將徹底改變能源業

蓋茨形容「鈉將徹底改變能源業」，又指新核電站將較傳統核電站更安全和便宜。候選地點包括懷俄明州4間燃煤發電廠，將在今年底公布最終決定。該州州長戈登（Mark Gordon）亦稱讚，這是「實現負碳排放最快且最清晰的進程」，即吸收的二氧化碳較排放高，他支持碳捕集技術，但重申不會放棄化石燃料。懷俄明州是美國生產最多煤炭的州，在煤炭、石油和天然氣方面的溫室氣體排放亦是全國之最。美國西部計劃未來幾年關閉數座燃煤發電廠，包括懷俄明州，新核電站料有助抵消燃煤發電廠退役帶來的經濟打擊。

燃料核濃度高 專家憂成武裝分子目標

惟有核能專家警告，先進反應堆或較傳統反應堆風險更高。非牟利組織「憂思科學家聯盟」（UCS）在3月的報告指，許多先進反應堆的燃料較傳統燃料濃度更高，想製造簡陋核武的武裝分子或會以燃料供應鏈為目標。萊韋斯克則認為新核電站減少整體核廢料量，有助減低核擴散風險。

（衛報/路透社）