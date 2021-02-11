巴林為國藥接種者補打BNT強化保護

官員強調國藥提供高度保護力

巴林衛生部副部長馬尼亞（Waleed Khalifa al Manea）呼籲50歲以上、肥胖或有慢性病的民眾，在完成國藥疫苗接種後6個月注射BioNTech疫苗，政府在5月底已開始為民眾提供此加強劑。馬尼亞表示已為未接種國民提供BioNTech疫苗多個月，當局亦會繼續向屬意中國製疫苗的國民提供國藥疫苗，但他未有解釋為何建議用BioNTech疫苗作為加強劑。路透社上月18日報道，巴林表示會向接種兩劑國藥疫苗的國民，在完成接種最少6個月後提供第3針的國藥疫苗；政府的應用程式BeAware可讓用戶預約國藥加強劑，但建議脆弱群體選擇BioNTech疫苗。

逾半人已打針 逾六成國藥

巴林去年11月起先向前線人員提供國藥疫苗，及後陸續推展向其他國民，當地批准所用的疫苗亦隨之增加。彭博社統計巴林逾50%人口已完成接種新冠疫苗，但當地疫情仍然攀升，5月底曾達到單日新增病例超過3000宗的紀錄。數據網站Our World in Data統計顯示，巴林每日新增病例在2月中及4月中一度回跌，但隨後再度增加。

巴林衛生部周三（2日）公布過去24小時新增1936宗新症，22人死亡。在巴林已接種的新冠疫苗中有逾60%是國藥疫苗。

除了巴林，今年3月阿聯酋亦向部分國民提供加強劑，部分接種兩劑國藥疫苗後未能產生抗體的民眾，獲注射第3劑國藥疫苗。

（華爾街日報/彭博社/路透社）