政壇「不死鳥」折翼 分析：影響未消退

新政府可立法阻再參選

外界關注一旦內塔尼亞胡時代終結，法院將如何審理他受到的刑事指控。內塔尼亞胡於2019年因涉嫌受賄、詐騙和背信等罪名被起訴，官司纏身，倘若內塔尼亞胡下台，他將失去任命司法部官員的權力，也無法再推動立法賦予豁免權以自保。另有分析認為，新政府組成後將迅速通過立法，防範內塔尼亞胡在未來再競逐總理之位。

《洛杉磯時報》分析指出，新的政府聯盟瓦解只需要一小撮人倒戈，而內塔尼亞胡顯然不會退出政壇，他的身分將被降級為反對派，他和國會第一大黨利庫德集團將繼續策劃行動，為重新掌權鋪路。曾經代表美國擔任以巴談判代表15年的美國前國務院官員米勒（Aaron David Miller）就表示，很難相信新聯盟最終不會倒台，內塔尼亞胡正等待時機。中東政治新聞網站Al-Monitor指出：「也許有人覺得荒謬，但內塔尼亞胡就是那種絕對不會放棄的人。」

（洛杉磯時報/路透社/中央社）