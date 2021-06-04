政壇「不死鳥」折翼 分析：影響未消退

【明報專訊】71歲的內塔尼亞胡自1984年出任以色列駐聯合國大使，1988年當選利庫德集團議員，1993年成為該黨領袖，直至1996年勝出大選並成為總理，但1999年他在大選中落敗而下台，2009年他再度執政，兩次總理任期在位累計15年又3個月，超越「國父」本古里安（David Ben-Gurion），成為以色列史上任期最長的總理。但他本人與家屬在其任內爆出多宗貪腐官司，他一直否認有不當行為，在沒提供任何證據下，卻得以過關留任，他堪稱以國政壇「不死鳥」。儘管以色列新聯合政府組成，只欠一步就可把現任總理內塔尼亞胡拉下台，不過外界預料內塔尼亞胡不會消失於政壇，將成最大反對派領袖，伺機捲土重來。
新政府可立法阻再參選
外界關注一旦內塔尼亞胡時代終結，法院將如何審理他受到的刑事指控。內塔尼亞胡於2019年因涉嫌受賄、詐騙和背信等罪名被起訴，官司纏身，倘若內塔尼亞胡下台，他將失去任命司法部官員的權力，也無法再推動立法賦予豁免權以自保。另有分析認為，新政府組成後將迅速通過立法，防範內塔尼亞胡在未來再競逐總理之位。
《洛杉磯時報》分析指出，新的政府聯盟瓦解只需要一小撮人倒戈，而內塔尼亞胡顯然不會退出政壇，他的身分將被降級為反對派，他和國會第一大黨利庫德集團將繼續策劃行動，為重新掌權鋪路。曾經代表美國擔任以巴談判代表15年的美國前國務院官員米勒（Aaron David Miller）就表示，很難相信新聯盟最終不會倒台，內塔尼亞胡正等待時機。中東政治新聞網站Al-Monitor指出：「也許有人覺得荒謬，但內塔尼亞胡就是那種絕對不會放棄的人。」