反對派組脆弱政府 內塔尼亞胡一線生機 左中右8黨聯盟 以巴問題恐致分裂

逾半數議員支持才可成立

「擁有未來黨」在3月大選獲第二多議席，由於內塔尼亞胡未能組成政府，拉皮德（Yair Lapid）按程序獲總統授予籌組政府權利。在周三深夜籌組新政府限期屆滿前約半小時，拉皮德在社交媒體上宣布已通知以色列總統里夫林（Reuven Rivlin），成功組建新聯合政府。聯合政府由8個政黨組成，包攬左中右派，如左翼梅瑞茲黨（Meretz）、中間派擁有未來黨、統一右翼聯盟及阿拉伯人政黨「聯合阿拉伯名單」等（見表）。8黨代表已在協議書簽字，並獲里夫林確認。

政府組建方案尚需國會表決批准，獲逾半數即最少61名議員支持才可成立，否則需要重新舉行大選。若新政府成立，將是首次有阿拉伯政黨以執政聯盟的身分加入政府。根據協議，「統一右翼聯盟」領袖班納特（Naftali Bennett）和拉皮德會先後出任總理兩年。

內塔尼亞胡勢表決前游說倒戈

《紐約時報》分析認為，內塔尼亞胡目前仍可扭轉劣勢，他正盡其所能推倒聯合政府，憲法專家指以色列議會議長萊文（Yariv Levin）是內塔尼亞胡領導的利庫德集團成員，他可利用議會程序將表決推遲到本月14日。內塔尼亞胡可趁這段時間對聯盟的右翼人士施壓，要求他們倒戈，倘若游說失敗，意味他長達12年的執政生涯將劃上句號。不過，今年3月以色列第4次國會選舉中，利庫德集團在120個國會議席中奪得30席，保住了最大黨地位，即使內塔尼亞胡被趕下台，他仍可能尋求以反對派領袖的角色，在政壇繼續發揮影響力。

以色列輿論指出，新政府將需處理一連串內部分歧，包括移民政策調整、司法改革、宗教在社會中的地位作用等，新政府的穩定和行政效率還有待觀察。基於聯盟包攬不同政治光譜的政黨，任何關乎以巴問題的爭議都可能成為障礙聯盟穩定的因素。以「聯合阿拉伯名單」為例，拉皮德在限期前曾與該黨領袖曼蘇爾．阿巴斯（Mansour Abbas）溝通，「聯合阿拉伯名單」支持聯合政府的條件是，新政府要就以色列的穆斯林社區提供物質利益，包括增加對警察、醫院及其他市政設施的撥款。曼蘇爾•阿巴斯還要求修改一項被指針對以色列巴勒斯坦公民建屋的法律。統一右翼聯盟的班納特亦需向支持者證明，該黨的右翼本質沒有遭聯盟伙伴削弱。

兩黨輪任司法任命委員會主席

這次各方在最後一刻才達成協議，此前談判幾乎破裂的其中一個原因，是統一右翼聯盟爭論任命法官的委員會的控制權。各方最終取得共識，同意讓統一右翼聯盟二號人物沙凱德（Ayelet Shaked）與工黨領袖米夏埃利（Merav Michaeli）輪流出任司法任命委員會的主席，該職位原本屬意米夏埃利出任，但由於沙凱德銳意要作「司法改革」，因而出現爭持。

（紐約時報/金融時報/以色列時報/半島電視台）