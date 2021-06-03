伊朗巨艦起火沉沒惹揣測 事發阿曼灣 以色列未脫嫌疑

伊朗塔斯尼姆通訊社引述海軍公共關係負責人稱，「哈爾克」號（Kharg）周二上午11時在阿曼灣的賈斯克（Jask）港口對開突然起火，到昨日上午8時半沉沒，船上400名學員和船員撤離，20人受輕傷或燒傷，起火原因未明。海軍聲明指船上「其中一個系統」起火，滅火工作持續近20小時，「由於火勢蔓延，拯救『哈爾克』號的任務失敗，它沉沒於賈斯克附近水域」。該船原本在國際水域執行訓練任務，ISNA通訊社稱其任務重點是與一艘驅逐艦作訓練、收集情報和戰鬥。

哈爾克號被視「直升機航母」

「哈爾克」號是伊朗在1976年從英國訂購，當時伊朗尚由親西方的沙阿（Shah，即波斯語的君主）執政，但1979年伊斯蘭革命後，英國和伊朗政府談判多年，到1984年才將該船交付伊朗。「哈爾克」號長207米，主要為其他船舶提供海上補給，亦可運輸重型貨物和給直升機升降，伊朗人稱之為「直升機航母」。

英國權威軍事刊物《珍氏防務周刊》專家賓尼（Jeremy Binnie）指出，該船對伊朗很重要，因它是該國唯一一艘能在海上為軍艦補給的專用船舶，但自 「莫克蘭」號（Makran）1月投入使用後，「哈爾克」號不再是伊朗海軍最大的船艦。

今次事件正值伊朗和以色列近月關係緊張，兩國自2月底起多次指摘對方攻擊貨船。4月，伊朗被指從事間諜活動的貨輪「薩維茲」號（Saviz）在紅海遇襲，當時《紐約時報》報道指該船是以色列報復行動的目標。

（法新社/路透社）