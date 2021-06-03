反對派趕組聯合政府 內塔尼亞胡政途今揭盅

總統里夫林上月授權前財長兼前電視節目主持拉皮德（Yair Lapid）籌組政府。傳媒報道拉皮德同意讓前防長、右翼政客班納特（Naftali Bennett）先擔任兩年總理，然後拉皮德再接任其後兩年。甘茨會在新政府留任防長。拉皮德發言人又指他們已跟左翼梅瑞茲黨（Meretz）、中間偏左的工黨，及前防長利伯曼所屬、民族主義政黨「以色列家園黨」達成協議。阿拉伯人政黨 「聯合阿拉伯名單」亦正談判加入聯盟。

工黨老將當選總統

要取得國會120席的大多數，執政聯盟需要取得數個左翼及右翼政黨，以及阿拉伯人政黨的支持。然而這會令新政府就重要議題出現嚴重意識形態分歧，包括關於以國佔領的西岸地區的猶太殖民區，以及宗教在政治中角色的議題。相對地，內塔尼亞胡因涉在任期間欺詐、賄賂和違反誠信而要面對審訊，因此若他落台的話，他將不能推動修改法例賦予他豁免權。

另外，以色列國會周三亦選出前中間偏左的資深工黨成員赫爾佐克（ Isaac Herzog）為下任總統，下月宣誓就職，接替7年任期將結束的里夫林。

（路透社/法新社）