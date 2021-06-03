反對派趕組聯合政府 內塔尼亞胡政途今揭盅

【明報專訊】以色列反對總理內塔尼亞胡（圖）的陣營就籌組新政府的限期將於當地周三午夜（香港時間周四清晨5時）結束。法新社引述消息指在特拉維夫附近一間酒店舉行的多方談判陷入僵局，質疑能否及時組成聯盟。路透社則表示獲授權籌組政府的擁有未來黨（Yesh Atid）領袖拉皮德與數個政黨達成協議，包括防長甘茨領導的藍白黨，內塔尼亞胡12年的執政生涯或迎來終結。
總統里夫林上月授權前財長兼前電視節目主持拉皮德（Yair Lapid）籌組政府。傳媒報道拉皮德同意讓前防長、右翼政客班納特（Naftali Bennett）先擔任兩年總理，然後拉皮德再接任其後兩年。甘茨會在新政府留任防長。拉皮德發言人又指他們已跟左翼梅瑞茲黨（Meretz）、中間偏左的工黨，及前防長利伯曼所屬、民族主義政黨「以色列家園黨」達成協議。阿拉伯人政黨 「聯合阿拉伯名單」亦正談判加入聯盟。
工黨老將當選總統
要取得國會120席的大多數，執政聯盟需要取得數個左翼及右翼政黨，以及阿拉伯人政黨的支持。然而這會令新政府就重要議題出現嚴重意識形態分歧，包括關於以國佔領的西岸地區的猶太殖民區，以及宗教在政治中角色的議題。相對地，內塔尼亞胡因涉在任期間欺詐、賄賂和違反誠信而要面對審訊，因此若他落台的話，他將不能推動修改法例賦予他豁免權。
另外，以色列國會周三亦選出前中間偏左的資深工黨成員赫爾佐克（ Isaac Herzog）為下任總統，下月宣誓就職，接替7年任期將結束的里夫林。