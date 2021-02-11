黑客勒索全球最大肉類加工廠 美與俄交涉 JBS被迫暫停美加澳洲部分業務

稱大部分廠房可復運

JBS總部設於巴西聖保羅，以銷售額計算是全球最大的肉類公司。該公司表示，在周日發現遭勒索軟件攻擊後即採取行動，包括停運受影響的電腦系統和通知當局，這次攻擊影響到部分支援其澳洲及北美資訊科技系統的伺服器，現階段沒迹象顯示客戶、供應商或員工的數據被盜用，但解決今次事件需時，與部分客戶和供應商的交易或會延誤。勒索軟件攻擊是指黑客入侵受害人的電腦將資料封鎖，並要求對方支付贖金，否則就刪除其文件或擾亂系統。該公司預計大部分廠房可於周三恢復運作，但沒提及有否支付贖金。

彭博：「REvil」黑客組織施襲

白宮發言人周二表示，JBS通報接到一個犯罪組織的贖金要求，相信該組織來自俄羅斯，白宮已就事件與俄國政府交涉，稱「負責任的國家不會窩藏勒索軟件犯罪分子」。俄國副外長里亞布科夫確認正與華府直接聯絡。彭博社引述消息稱，發起今次攻擊的是名為「REvil」的黑客組織。剛在上月，美國最大成品油管道營運商「殖民管道」遭勒索軟件攻擊，觸發美國東岸汽油供應緊張，涉事組織相信亦是來自俄羅斯，惹各界關注黑客組織日益針對主要基建和企業的問題。

有工會代表指，今次事件導致JBS在澳洲的廠房癱瘓，約1萬名工人被迫無薪停工。而在美國，至少6州的廠房受波及，單是科羅拉多州格里利（Greeley）的牛肉工場就有近3000名工人受影響。JBS最大的5間牛肉工場均位於美國，彭博社指，事件一度令美國五分之一的肉類生產暫停。紐約餐飲公司Ginsberg's Foods稱，他們依賴JBS子公司供應新鮮雞肉，但因應黑客攻擊，後者周二取消送貨。美國農業部發聲明，促其他肉類加工商在JBS廠房停運之際盡可能擴大運作。

今次事件對肉類價格或供應鏈的影響仍是未知之數，斯坦納諮詢公司（Steiner Consulting Group）分析師認為，即使生產僅受阻一天，仍對牛肉市場和牛肉批發價造成影響，尤其因應需求增加和人手緊張，肉類價格今年已數度上漲。澳洲貿易組織Beef Central估計，超市和其他大型終端客戶如麥當勞的漢堡肉供應網絡等，將是最即時受到影響的客戶，因他們需要持續的供應。

（金融時報/BBC/華爾街日報/彭博社）