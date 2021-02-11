科興納入世衛COVAX 中國：利全球「戰疫」

外交部指證明安全有效

科興獲世衛批准緊急使用，意味它可與上月7日獲批的國藥，同被列入由世衛主導的「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）的採購名單。汪文斌昨日透露，國藥首批供應COVAX的疫苗已於5月31日出廠。他表示，中國在自身疫苗供應緊張下，仍向國際社會提供逾3.5億劑疫苗、援助逾80國。

全球疫苗免疫聯盟（GAVI）周二表示，正代表COVAX與科興商討擴大分享疫苗到窮國的計劃。新加坡衛生部昨亦宣布，該國醫療業者可申請使用已運抵的20萬劑科興疫苗。

世衛於上月7日批准國藥疫苗作緊急使用，但原本預期會一同出結果的科興疫苗審批被延後，世衛消息指這是因世衛要求科興提供更多有關安全性的細節和生產數據，以評估是否達標。

世衛周二表示，科興的安全性、有效性都符合國際標準，其提交的第3期臨牀測試有效率為51％至84％。世衛建議科興用於18歲以上人士，並稱年齡不應設上限，因數據顯示該疫苗很可能對年長者具保護作用。

（綜合報道）